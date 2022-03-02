02 Mart 2022, Çarşamba
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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan A Haber'e özel açıklamalar
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bodnar yaşanan savaşın tüm dünyayı etkilediğini söylerken Ukrayna'nın direnmeyi bırakmayacağının altını çizdi. Bodnar Rusya'ya güvendiğini de belirtirken " Bize boyun eğdirmek istiyorlar ama eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.