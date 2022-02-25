Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber'de! Devletimiz çok sayıda otobüs ayarladı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Türkiye bölgedeki vatandaşlarını tahliyeye başladı. İlk kez A Haber'de yayınlanan tahliye anlarında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış önemli açıklamalarda bulundu. Tanış "Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Odessa bölgesinde yaşayan Özden Şan A Haber'e yaptığı bağlantıda bölgedeki son durumu paylaştı.
HAVAYOLUNDAN TAHLİYE İMKANSIZ DURUYOR
"Havayolu şu an imkansız duruyor. Sayın Bakanımız Çavuşoğlu da karayolunu işaret etmişti. Ben şu an liman istikametindeyim. Odessa yolcu gemilerinin kalmış limanıdır. Buradan kalkıp Sakarya, Zonguldak ve İstanbul'a gidiliyor."
ŞEHİR OLASI İŞGALE KARŞI BOŞALTILDI
Bölgede internette de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan bazıları Polonya üzerinden Türkiye'ye geçiş sağlamayı düşünüyor. Diğer yandan Odessa'nın yüzde 85'i boşaltılmış durumda.
TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLAR İLK KEZ A HABER'DE
Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış bölgeden tahliye edildiği anlarda A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
KONSOLOSLUĞUMUZ BİZE OTOBÜSLER AYARLADI
Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik. İnşallah yarın İstanbul'dayız. İlk etapta Romanya'ya geçeceğiz.
UKRAYNA POLİSİ DE BİZE EŞLİK EDİYOR
Konsoloslukta sığınmıştık. Öğlene doğru eşyalarımızı toplamamız söylendi. Şu an itibariyle yola çıktık. Ukrayna polisi de bize sınıra kadar eşlik ediyor. Kiev'deki tüm Türk vatandaşları sınır dışına çıkarılacak. Otobüste yaklaşık 50-55 kişi bulunuyor.
"BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR"
Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin tahsis ettiği otobüsle bulunduğunu belirtti. Elçilik çalışanlarına teşekkür eden Tanış, "Bizi çok iyi ağırladılar" dedi.
BÖLGEDE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN DESTEK ALABİLECEĞİ TELEFON NUMARALARI
"Romanya-Ukrayna sınır kapıları: +40 752 171 520, +40 731 640 540
Slovakya-Ukrayna sınır kapıları: +421 919 165 030, +421 904 558 867
Polonya-Ukrayna sınır kapıları: +48 600 995 981, +48 513 873 909
Macaristan-Ukrayna sınır kapıları: +36 70 720 24 55, +36 20 436 21 41, +36 30 347 65 99, +36 30 224 87 24
Bulgaristan sınır kapıları: 00 359 88 251 44 09, 00 359 88 618 17 58, 00 359 88 885 79 79, +90 532 355 81 93
Moldova Ukrayna sınır kapılarından Otaci Sınır Kapısı: +373 790 86 717, +90 505 626 98 99, Palanca Sınır Kapısı: +373 783 57 764, Valkaneşt ve Mirnoe Sınırı: +373 794 44 052
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: +380 63 211 47 65 , +380 63 255 77 48, +380 93 539 46 12
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: +380 93 711 00 24, +380 93 711 00 26"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bugün neden yok, final mi yaptı? 25 Şubat TV8 yayın akışı...
- Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...
- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan o isim...
- Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Yakıt, benzin, ve yakıtı zam ne zaman gelecek? EPGİS akaryakıt fiyatları...
- Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Basketbol Takımı Yunanistan Türkiye maçı hangi kanalda?
- Altın yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası...
- Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu?
- Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?
- ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona GS maçı ayın kaçında?