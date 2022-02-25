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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber'de! Devletimiz çok sayıda otobüs ayarladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber’de! Devletimiz çok sayıda otobüs ayarladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Türkiye bölgedeki vatandaşlarını tahliyeye başladı. İlk kez A Haber'de yayınlanan tahliye anlarında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış önemli açıklamalarda bulundu. Tanış "Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Türkiye bölgedeki vatandaşlarını tek tek tahliye etmeye başladı. Konsolosluk tarafından ayarlanan otobüsler Kiev'den İstanbul'a doğru hareket etti.

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde yaşayan Özden Şan A Haber'e yaptığı bağlantıda bölgedeki son durumu paylaştı.

HAVAYOLUNDAN TAHLİYE İMKANSIZ DURUYOR

"Havayolu şu an imkansız duruyor. Sayın Bakanımız Çavuşoğlu da karayolunu işaret etmişti. Ben şu an liman istikametindeyim. Odessa yolcu gemilerinin kalmış limanıdır. Buradan kalkıp Sakarya, Zonguldak ve İstanbul'a gidiliyor."

ŞEHİR OLASI İŞGALE KARŞI BOŞALTILDI

Bölgede internette de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan bazıları Polonya üzerinden Türkiye'ye geçiş sağlamayı düşünüyor. Diğer yandan Odessa'nın yüzde 85'i boşaltılmış durumda.

TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLAR İLK KEZ A HABER'DE

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış bölgeden tahliye edildiği anlarda A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

KONSOLOSLUĞUMUZ BİZE OTOBÜSLER AYARLADI

Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik. İnşallah yarın İstanbul'dayız. İlk etapta Romanya'ya geçeceğiz.

UKRAYNA POLİSİ DE BİZE EŞLİK EDİYOR

Konsoloslukta sığınmıştık. Öğlene doğru eşyalarımızı toplamamız söylendi. Şu an itibariyle yola çıktık. Ukrayna polisi de bize sınıra kadar eşlik ediyor. Kiev'deki tüm Türk vatandaşları sınır dışına çıkarılacak. Otobüste yaklaşık 50-55 kişi bulunuyor.

"BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR"

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin tahsis ettiği otobüsle bulunduğunu belirtti. Elçilik çalışanlarına teşekkür eden Tanış, "Bizi çok iyi ağırladılar" dedi.

BÖLGEDE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN DESTEK ALABİLECEĞİ TELEFON NUMARALARI

"Romanya-Ukrayna sınır kapıları: +40 752 171 520, +40 731 640 540

Slovakya-Ukrayna sınır kapıları: +421 919 165 030, +421 904 558 867

Polonya-Ukrayna sınır kapıları: +48 600 995 981, +48 513 873 909

Macaristan-Ukrayna sınır kapıları: +36 70 720 24 55, +36 20 436 21 41, +36 30 347 65 99, +36 30 224 87 24

Bulgaristan sınır kapıları: 00 359 88 251 44 09, 00 359 88 618 17 58, 00 359 88 885 79 79, +90 532 355 81 93

Moldova Ukrayna sınır kapılarından Otaci Sınır Kapısı: +373 790 86 717, +90 505 626 98 99, Palanca Sınır Kapısı: +373 783 57 764, Valkaneşt ve Mirnoe Sınırı: +373 794 44 052

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: +380 63 211 47 65 , +380 63 255 77 48, +380 93 539 46 12

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: +380 93 711 00 24, +380 93 711 00 26"

Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber’de! UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARI İLK KEZ A HABER'DE!

İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizi...

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