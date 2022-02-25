Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber’de! Devletimiz çok sayıda otobüs ayarladı

UKRAYNA POLİSİ DE BİZE EŞLİK EDİYOR

Konsoloslukta sığınmıştık. Öğlene doğru eşyalarımızı toplamamız söylendi. Şu an itibariyle yola çıktık. Ukrayna polisi de bize sınıra kadar eşlik ediyor. Kiev'deki tüm Türk vatandaşları sınır dışına çıkarılacak. Otobüste yaklaşık 50-55 kişi bulunuyor.