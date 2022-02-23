CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var?

Kamuoyu, ''nasıl olur da Kılıçdaroğlunun aldığı kararlardan parti yönetiminin haberi olmaz?'' diye sorarken, CHP Genel Başkanı 15 Şubat'taki grup toplantısında dikkat çeken bir cümle kurdu ana muhalefet lideri, elektrik faturasını ödememe kararı sonrası Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kendisini aradığını ve bunun parti kararı olup olmadığını sorduğunu söyledi. Yani fatura kararından parti grubunun haberinin olmadığını bir bakıma itiraf etmiş oldu. Bu da ''14. Kat'' iddialarını daha da güçlendirdi.