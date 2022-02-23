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CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var?

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var?

CHP'nin kozmik odası olarak nitelendirilen ''14. Kat'' uzun süredir siyasetin gündeminde. Partide daha önce üst düzey görevlerde bulunan isimlerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun, geleceğe yönelik stratejilerini burada belirlediği ve alınan kararlardan parti yönetiminin sonradan haberinin olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar…

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Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye. CHP'nin kozmik odası olarak nitelendirilen ''14. Kat'' gündemden düşmüyor.

Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, siyasi stratejisini 14. katta belirlediği, milletvekillerinin ve hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu kararların burada alındığı Ankara kulislerinde uzun süredir konuşuluyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan, Mehmet Sevigen'e daha önce partinin kurmay kadrosunda yer alan isimler kozmik oda gerçeğine sık sık dikkat çekiyor.

Öyle ki Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etmiş ''14. Kat''tan çıkan kararlarda etkisinin olduğunu dile getirmişti. Hatta iddiasını bir adım öteye taşıyarak 15 Temmuz darbe girişiminden CHP'nin önceden haberinin olduğunu savunmuştu.

Kamuoyu, ''nasıl olur da Kılıçdaroğlunun aldığı kararlardan parti yönetiminin haberi olmaz?'' diye sorarken, CHP Genel Başkanı 15 Şubat'taki grup toplantısında dikkat çeken bir cümle kurdu ana muhalefet lideri, elektrik faturasını ödememe kararı sonrası Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kendisini aradığını ve bunun parti kararı olup olmadığını sorduğunu söyledi. Yani fatura kararından parti grubunun haberinin olmadığını bir bakıma itiraf etmiş oldu. Bu da ''14. Kat'' iddialarını daha da güçlendirdi.

''Külliyeye giden CHP'li'' iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. Katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine parti içinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

''CHP FETÖ'ye teslim oldu'' sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin olduğunu dile getirdi. Türkiye siyasetinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, "O gizli el 14. Katta hala aktif" yorumlarına neden oldu. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğu tarihten bu yana Başkan Erdoğan ile sayısız gerçek dışı iddia ortaya attı ve milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. İddialar, FETÖ'nün hükümete ve Başkan Erdoğan'a yönelik karalama kampanyalarını akıllara getirdi. 14. Kat kararları ile FETÖ stratejisinin paralellik göstermesi sürpriz değildi.

CHP'nin kozmik odası, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesinde de gündeme geldi. İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileri ile peş peşe görüşerek ''Batının desteği arkamda'' mesajı vermesi ve Kılıçdaroğlu'na puan kaybettiren lüks otel fotoğrafının CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından paylaşılması dikkat çekti. ''ABD bağlantılı 14'üncü katın yeni stratejisi devrede mi'' soruları sorulmaya başlandı.

CHP’nin kozmik odası! CHP'NİN KOZMİK ODASI!
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