CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var?
CHP'nin kozmik odası olarak nitelendirilen ''14. Kat'' uzun süredir siyasetin gündeminde. Partide daha önce üst düzey görevlerde bulunan isimlerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun, geleceğe yönelik stratejilerini burada belirlediği ve alınan kararlardan parti yönetiminin sonradan haberinin olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar…
Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye. CHP'nin kozmik odası olarak nitelendirilen ''14. Kat'' gündemden düşmüyor.
Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, siyasi stratejisini 14. katta belirlediği, milletvekillerinin ve hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu kararların burada alındığı Ankara kulislerinde uzun süredir konuşuluyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan, Mehmet Sevigen'e daha önce partinin kurmay kadrosunda yer alan isimler kozmik oda gerçeğine sık sık dikkat çekiyor.
Öyle ki Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etmiş ''14. Kat''tan çıkan kararlarda etkisinin olduğunu dile getirmişti. Hatta iddiasını bir adım öteye taşıyarak 15 Temmuz darbe girişiminden CHP'nin önceden haberinin olduğunu savunmuştu.
Kamuoyu, ''nasıl olur da Kılıçdaroğlunun aldığı kararlardan parti yönetiminin haberi olmaz?'' diye sorarken, CHP Genel Başkanı 15 Şubat'taki grup toplantısında dikkat çeken bir cümle kurdu ana muhalefet lideri, elektrik faturasını ödememe kararı sonrası Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kendisini aradığını ve bunun parti kararı olup olmadığını sorduğunu söyledi. Yani fatura kararından parti grubunun haberinin olmadığını bir bakıma itiraf etmiş oldu. Bu da ''14. Kat'' iddialarını daha da güçlendirdi.
''Külliyeye giden CHP'li'' iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. Katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine parti içinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.
''CHP FETÖ'ye teslim oldu'' sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin olduğunu dile getirdi. Türkiye siyasetinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, "O gizli el 14. Katta hala aktif" yorumlarına neden oldu. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğu tarihten bu yana Başkan Erdoğan ile sayısız gerçek dışı iddia ortaya attı ve milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. İddialar, FETÖ'nün hükümete ve Başkan Erdoğan'a yönelik karalama kampanyalarını akıllara getirdi. 14. Kat kararları ile FETÖ stratejisinin paralellik göstermesi sürpriz değildi.
CHP'nin kozmik odası, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesinde de gündeme geldi. İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileri ile peş peşe görüşerek ''Batının desteği arkamda'' mesajı vermesi ve Kılıçdaroğlu'na puan kaybettiren lüks otel fotoğrafının CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından paylaşılması dikkat çekti. ''ABD bağlantılı 14'üncü katın yeni stratejisi devrede mi'' soruları sorulmaya başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!
- POMEM 2022 sınavı ne zaman? 28. dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri nasıl?
- Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?
- Talha Burak Karayılan kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan Talha Burak Karayılan kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı?
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
- Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?
- Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?
- Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
- Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?