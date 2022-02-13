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Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye doğrudan hedef mi fırsat mı? Coşkun Başbuğ A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler? Türkiye doğrudan hedef mi fırsat mı? Coşkun Başbuğ A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Stratejist Coşkun Başbuğ olası Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin doğrudan bir hedef olmayacağını söyleyen Başbuğ, bu sürecin Türkiye için fırsat olabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Ukrayna ile Rusya krizi hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Stratejist Coşkun Başbuğ olası savaşın Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE DOĞRUDAN HEDEF Mİ?

Ukrayna hadisesinde Türkiye'nin doğrudan hedef olduğu yönünde değilim. ABD'nin en büyük niyeti NATO'yu konsalide ederek NATO üzerinden yayılmacı politikasını devam ettirmek.

NATO RUHUNU YİTİRİYOR

NATO bir rapor hazırladı ABD'ye. Son cümlede geçen şey şu "NATO ruhunu yitiriyor." ABD bir an önce NATO'yu eski ruhuna döndürmek istiyor. Bunun da en büyük yolu kızıl tehlikeyi engellemekten geçiyor.

BİZ KAFKASYA'YI YÖNLENDİRİYORUZ

Macron nadir bir doğru cümle kurarak "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti. Biz güneydeki mücadeleyi sürdürüyoruz. Aynı zamanda bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer yandan Kafkasya'yı da yönlendiriyoruz.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Bu süreç Türkiye için bir fırsat olabilir. Irak'ta bir operasyon süreci var.Yunanistan ABD'ye anahtar teslim etti. ABD orayı adeta satın aldı.

TRUMP ARAYA GİRMESE KRİZ BÜYÜYECEKTİ

Buradaki krizi Trump araya girmeseydi bu kriz yaşanacaktı. ABD Trump öncesi Polonya'ya 3000 askeri ve 80 tank yığdı. Rusya bunu tehdit olarak algıladı ve harekete geçti.

BIDEN İLE YENİDEN ALEVLENDİ

Trump iktidara gelince evimize dönüyoruz dedi ve tansiyon düştü. ABD'de Biden gelince eski politikaya döndü.

ABD KİMLE HANGİ KONUDA ANLAŞTI?

ABD Bulgaristan'a 5000 asker getirmek için anlaşıldı diğer yandan da Romanya'nın bütün ordusunu modernize etmek istiyor.

ABD NEYİ AMAÇLIYOR?

ABD'nin amacı Rusya'yı çevrelemek, Türkiye'yi de yedeklemektir. ABD Dedeağaç ile Türkiye'yi yedeklemek ve sana muhtaç değilim demek istedi.

Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler? RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

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