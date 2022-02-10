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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel son dakika açıklamaları

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan A Haber’e özel son dakika açıklamaları

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sigaranın haram olduğunu dile getiren Erbaş "Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur." ifadelerini kullandı. Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı olduğunu söyleyen Erbaş, Mehmetçik'e yaptığı ziyarete ilişkin gelen eleştirilere de yanıt verdi. Erbaş "Askeri şehit olan komutana başsağlığı dilemek görevimiz. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz." ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kripto para caiz midir?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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ALİ ERBAŞ'IN KONUŞMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

"SİGARA HARAMDIR"

Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.

BAŞ ÖRTÜLÜLERE ÇOK ENGELLEMELER OLDU

Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı babası gidip aldı bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık ama geride kaldı. Dünyanın neresinde İslam düşmanlığı varsa raporluyoruz. İslam barış ve huzur demektir.

DÜNYANIN MEDİNE SÖZLEŞMESİ ANLAYIŞINA İHTİYACI VAR

Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var. Ancak İslamofobi kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor.

ALEVİSİYLE SÜNNİSİYLE HEPİMİZ KARDEŞİZ

Alevilere yönelik söylemler korkunç, kabul edilemez. Birileri tarafından kaos çıkarmak için desteklenmiş olabilir. Mümin alevisiyle sünnisiyle kardeştir. Hep birlikte bu topraklarda barış içerisinde yaşamak zorundayız. Bizim yüreklerimiz hep toplu atıyor.

MEHMETÇİK'E ZİYARET TARTIŞMASI

Şırnak ziyareti neden eleştiriyor anlamıyorum. Askeri şehit olan komutana başsağlığı dilemek görevimiz. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz. Biz sadece camide oturamayız. Herkese destek olmamız gerekiyor. Şehitliği milletimize kim anlatacak? Diyanet İşleri toplumu ilgilendiren her konuyla ilgilenir. Vatandaşlarımız her konuyu bize sorabilirler, bilgilendiririz.

ÇAY DAĞITAN İMAM GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada çay dağıtan hocamız sembol oldu. Türkiye'nin her yerinde böyle isimsiz kahramanlarımız var.

BU YIL HAC OLACAK MI?

Haccın şartlarını yerine getirilmesi lazım. Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil. Sanal hac ve ibadet olmaz.Biz iki senedir hacca gidemedik. 2022'de hac olur mu bilemiyoruz, iletişim halindeyiz. Şu an itibariyle belirli ülkelerden umre kabul ediyorlar.

MESCİD-İ AKSA ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Mescid-i Aksa ziyaretlerine başlıyoruz. Miraç Gecesi ben de Mescid-i Aksa olabilirim.

"KRİPTO PARA CAİZ DEĞİLDİR"

Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz.

HDP'Lİ İSİMDEN REGAİB GECESİ İSLAM'A HAKARET

Büyük bir kesimin inancına saldırıyorsunuz. Bundan her Müslüman rahatsız olur. Bu kişi ya İslam'ı bilmiyor ya da cahildir.

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