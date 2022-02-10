Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan A Haber’e özel son dakika açıklamaları

"KRİPTO PARA CAİZ DEĞİLDİR"

Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz.

HDP'Lİ İSİMDEN REGAİB GECESİ İSLAM'A HAKARET

Büyük bir kesimin inancına saldırıyorsunuz. Bundan her Müslüman rahatsız olur. Bu kişi ya İslam'ı bilmiyor ya da cahildir.

Ayırıntılar geliyor...