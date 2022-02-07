15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda büyük tehlike! Yıkılmak üzere: Kolon ve kirişler çürüdü | Esenler Otogarı neden onarılmıyor?
İstanbul Bayrampaşa’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın kolonları çürüdü. Bakım ve tadilatının yapıldığı söylense de durumun farklı olduğu gözlendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
A Haber ekibinden Murat Dada, şunları aktardı:
"Bu otogar İBB tarafından tadilata girmişti. Yani yenilenmişti, revize edilmişti. Fakat durumu öyle değil. Burada bir kolon var. Bu kolonun hemen altında toprak kayması var. Bu toprak kayması devam ederse, kolonun hemen yanında büyük bir taş var. O taşın buraya gelmesi belki bir araca ve insana zarar vermesi içten bile değil. Bu sadece birincisi.
Hemen üst tarafa baktığınızda, kolonlar ve kirişler çürümüş durumda. Ve tamamen o parçalar yerlere dökülüyor. Buranın hemen üzerinden hem raylı sistem geçiyor hem de otobüsler geçiyor.
Biraz daha ilerlediğimizde, o tarafda da büyük bir kolon ve kiriş... Kolon tamamen çürümüş durumda. Burada yaptığımız röportajlarda aslında birçok otobüsün üzerine buradan kopan parçalaırn düştüğünü de öğrendik. Bunlar şans eseri otobüsün üzerine otobüsün üzerine düştü, bir insanın üzerine de düşebilirdi ve tehlike oluşturabilirdi.
Hemen şöyle geçelim, şuradaki kolon özellikle otobüs şoförlerinin de söylemi ile burada olası herhangi bir faciada, buradaki kolonun en ufak bir zedelenmesi, yukarıda görmüş olduğunuz raylı sistem ve otobnüslerin geçiş güzergahını direkt etkileyecek. Çünkü orada sadece birkaç tane tutturma yapılmış, revizyon yapılmış.
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