15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda büyük tehlike! Yıkılmak üzere: Kolon ve kirişler çürüdü | Esenler Otogarı neden onarılmıyor?

"Bu otogar İBB tarafından tadilata girmişti. Yani yenilenmişti, revize edilmişti. Fakat durumu öyle değil. Burada bir kolon var. Bu kolonun hemen altında toprak kayması var. Bu toprak kayması devam ederse, kolonun hemen yanında büyük bir taş var. O taşın buraya gelmesi belki bir araca ve insana zarar vermesi içten bile değil. Bu sadece birincisi.