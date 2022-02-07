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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'e özel son dakika açıklamaları

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Giriş: 07.02.2022 23:42
A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin son derece önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü İbrahim Kalın Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklarken doktorların testin 2-3 gün içinde negatife dönebileceğini söylediğini ifade etti. Diğer yandan İbrahim Kalın artan elektrik faturaları hakkında "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek." dedi.
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