05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi geliyor?

Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi geliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2022 00:34
Son aylarda artan elektrik faturalarına yönelik A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu konuda bir vergi muafiyetinin gelebileceğini paylaştı. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen Güngör "Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu faturalarda ciddi bir indirim anlamına gelir." ifadelerini kullandı. Dilek Güngör bakanlığın bu kararı yakın zamanda açıklamasını beklediğini de belirtti.
Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi geliyor?
Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi geliyor?
Sel ve hortum etkisi fiyatlara yansır mı?
Sel ve hortum etkisi fiyatlara yansır mı?
Ekonomi gündeminde neler oldu?
Ekonomi gündeminde neler oldu?
İnsanları sokağa döken aidat kavgası!
İnsanları sokağa döken aidat kavgası!
Flaş büyüme ve enflasyon açıklaması!
Flaş büyüme ve enflasyon açıklaması!
İhracatta tüm zamanların rekoru
İhracatta tüm zamanların rekoru
’’Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık’’
''Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık''
Hem fiyatlar hem de talep çok iyi
Hem fiyatlar hem de talep çok iyi
Sahte indirim dönemi sona eriyor
Sahte indirim dönemi sona eriyor
Elektrik faturam kaç lira olacak?
Elektrik faturam kaç lira olacak?
Tüketiciyi aldatan yanacak
Tüketiciyi aldatan yanacak
Bindir indir oyununa son!
Bindir indir oyununa son!
Daha Fazla Video Göster