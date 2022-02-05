Elektrik faturalarına vergi muafiyeti mi geliyor?

Son aylarda artan elektrik faturalarına yönelik A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu konuda bir vergi muafiyetinin gelebileceğini paylaştı. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen Güngör "Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu faturalarda ciddi bir indirim anlamına gelir." ifadelerini kullandı. Dilek Güngör bakanlığın bu kararı yakın zamanda açıklamasını beklediğini de belirtti.