Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber ekranlarındaki özel yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oktay HDP'li Ersoy'un İslam'a yönelik sözleri hakkında "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bunu söylemek gericiliğin daniskasıdır." ifadelerini kullandı. Dış politikaya ilişkin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye'ye geleceğini söyleyen Oktay, Putin'in yapacağı ziyaretin ise çok kapsamlı olacağının altını çizdi. Diğer yandan Oktay, 3600 ek göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi de canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...