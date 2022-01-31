Diplomasi trafiği krizi çözebilecek mi? Sınırdaki gerilim çatışmaya dönüşür mü?

MİSK anlaşmaları bölgede tansiyonu düşürecek maddelere sahipken Rusya, Ukrayna'yı uymamakla suçluyor Ukrayna'da her defasında diplomasiden yana olduğunu ifade ediyor. Bu iki ülke arasında bir kiriz değil çok boyutlu bir kriz. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor.