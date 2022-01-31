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Diplomasi trafiği krizi çözebilecek mi? Sınırdaki gerilim çatışmaya dönüşür mü?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Diplomasi trafiği krizi çözebilecek mi? Sınırdaki gerilim çatışmaya dönüşür mü?

Dünya, Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Rusya-Ukrayna krizi nasıl başlamıştı? Donbass’ta gerilim nasıl tırmandı? Krizin dününü ve bugününü A Haber Dış Haber Editörü Eda Tuğrul canlı yayında anlattı.

Eda Tuğrul'un A Haber canlı yayınında aktardıkları:

"Ukrayna'da gerilim 2013'yılında başladı. O dönem Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Ukrayna Devlet başkanı Viktor Yanukoviç AB ile olan anlaşmayı askıya alıyor. İşte krizde ilk adım böyle atıldı. O dönem Batı yanlıları sokağa dökülüyor.

Bu gelişmeden sonra Rusya destekçileri sokağa iniyor. Ukrayna'da bu gelişmelerden sonra meydanlar savaş alanına dönüyor. Bu gelişmeden sonra Devlet Başkanı Yanukoviç ülkeden ayrılarak Rusya'ya kaçmak durumunda kaldı.

Bu süreçten en çok Kırım ve Donbass etkileniyor. Mart 2014'te Kırım Parlamentosu'nda askeri üniformalı kişiler ortaya çıktı. Bunlar kamu binalarını da işgal ettiler ve silahlı baskınlarla bir referandum yapıldı. Ve Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti.

Donbass bölgesinde Donetks ve Luhanks'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar kendi söz de devletlerini ilan ettiler. Dolayısıyla Donbass bölgesinde Ukrayna ile iki bölge arasında bir cephe hattı oluştu.

Bu cephe hattında 8 yıldır aralıklarla çatışmalar sürdüğüne tüm dünya tanıklık ediyor. Şu anda dünya savaş en yakın anı yaşarken diplomasi trafiği de sürüyor.

2019 yılında Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan oluşan Normandiya 4'lüsü toplandı Paris'te. Burada ateşkes için bir takım adımlar atıldı.

Temmuz 2020 yılına gelindiğinde ise Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan 3'lü temas gurubu kapsamlı bir ateşkes kararı alındı. Bu görüşmelerde bir karar alınıyor ama kısa süreli etkili oluyor. Hemen ardından çatışmalar başlıyor.

Bölgede tansiyon 2021 yılının mart ayında tekrar yükselmeye başladı. Rusya bölgeye ciddi bir yığınak yaptı. 26 Mart tarihinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar 4 Ukrayna askeri öldürdü.

MİSK anlaşmaları bölgede tansiyonu düşürecek maddelere sahipken Rusya, Ukrayna'yı uymamakla suçluyor Ukrayna'da her defasında diplomasiden yana olduğunu ifade ediyor. Bu iki ülke arasında bir kiriz değil çok boyutlu bir kriz. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor.

Rusya, NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesini ve Ukrayna'nın NATO dahil edilmesini istemiyor. Rusya bu konuda karşı taraftan bir garanti istiyor. Ama şimdiye kadar yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmadı."

Gerilimin ateşi nasıl yandı? GERİLİMİN ATEŞİ NASIL YANDI?
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