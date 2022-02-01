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Bakanlık gürültü kirliliği için devreye girdi! İstanbul en gürültülü noktası belirlendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Bakanlık gürültü kirliliği için devreye girdi! İstanbul en gürültülü noktası belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı. Öte yandan İstanbul'un en gürültülü noktalarından biri olan Şişli'de desibelmetre ile ölçülen yoğunluk dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Gürültü kirliliğinin azaltılması amacıyla 66 ilin gürültü haritası, 19 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kara yolu kaynaklı gürültüyü azaltmak amacıyla belirlediği güzergahlara 43 bin 382 metrekare gürültü bariyerinin proje çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi mevkisinde 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeri yapıldı. Hem trafiği ile hem insan yoğunluğu ile meşhur olan Mecidiyeköy İstanbul'un en gürültülü noktalarından biri seçildi.

Şişli'de her saniye ses ölçümleri değişiyor. Ortalama 70-80 arasında değişiyor. Olması gereken seviye ise 30-35. Mecidiyeköy'deki gürültünün olması gerekenden 2 buçuk kat daha fazla olması ise ses kirliliğini gözler önüne serdi.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Vallahi her tarafı gürültülü İstanbul'un.

- Doğru derim gerçekten çok kalabalık her tarafın dağılım yeri burası.

- Mecidiyeköy, Şişli bayağı bir kalabalık. Ben burada neredeyse 9 senedir yaşıyorum.

İşte İstanbul en gürültülü yeri İŞTE İSTANBUL EN GÜRÜLTÜLÜ YERİ
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