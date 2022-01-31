Erzurum’da jeotermal serada domates üretilecek! Türkiye’nin en yüksek rakımında üretim

Isınma giderleri örtü altı yetiştiriciliğinde Erzurum'da çok fazla. Biz bunu minimize ederek ancak üretim yapabilirdik. Aziziye Belediyesi atıl durumda bulunan jeotermal tesisin suyunu bu seralara ısıtma olarak getirdi ve bu gideri azalttı.