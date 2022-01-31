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Erzurum’da jeotermal serada domates üretilecek! Türkiye’nin en yüksek rakımında üretim

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Erzurum’da jeotermal serada domates üretilecek! Türkiye’nin en yüksek rakımında üretim

Erzurum'da termal destekli domates seraları ile Türkiye'nin en yüksek rakımında domates yetiştirilecek. Son 19 yılda Erzurum'da inşa edilen 22 sulama tesisiyle 386 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Erzurum'da zirai topraklar daha bereketli hale geldi. Çiftçiler için yıllık 580 milyon 230 bin lira ilave zirai gelir artışı sağlandı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Başkanı Hasan Ali Kayabaşı anlattı.

Tarımsal üretime yepyeni bir boyut kazandıracak termal seralarda artık sona gelindi. Erzurum'un Aziziye ilçesinde Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan seralarda Türkiye'nin en yüksek rakımında en lezzetli domatesleri yetişecek.

Hasan Ali Kayabaşı'nın öne çıkan ifadeleri:

"Şehrimize bu yatırımı yaptıkları için Aziziye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Domates, biber ve patlıcan gibi ürünler öncelikle yaz iklimini seven ürünler. Erzurum'da örtü altı ürün yetiştiriciliğinin yapılmayışının sebebi iklimin elverişli olmayışıydı.

Isınma giderleri örtü altı yetiştiriciliğinde Erzurum'da çok fazla. Biz bunu minimize ederek ancak üretim yapabilirdik. Aziziye Belediyesi atıl durumda bulunan jeotermal tesisin suyunu bu seralara ısıtma olarak getirdi ve bu gideri azalttı.

Biz iddia ediyoruz Türkiye'nin en lezzetli sebze ve meyveleri Erzurum'da olur. Bunun sebebi de yüksek rakımdır. Kısa dalga ışınları dediğimiz ışınlar Antalya'ya ulaşmıyor ama Erzurum'da her zaman oluyor.

Buna örnek olarak bir insan bronzlaşmak için denize gittiğinde 1 ay boyunca uğraşırken Erzurum'da 1 gün karda gezsin aynı seviyeye gelecektir. Bu da kısa dalga ışınlarının etkisidir. Bu kısa dalga ışınları bitkiye daha fazla etki edecektir."

En yüksek rakımda üretim! EN YÜKSEK RAKIMINDA ÜRETİM!
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