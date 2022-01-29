29 Ocak 2022, Cumartesi
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Adana’da evler insanların başına yıkılıyor! 8 senedir kentsel dönüşüm sözünü bekliyorlar
Adana'da Belediye Evleri Mahallesindeki birçok bina her an yıkılabilir. CHP yönetimindeki belediye 8 yıl önce binaların sakinlerine kentsel dönüşüm sözü vermişti. Her gün binaların bir noktası çöküyor. Ancak o evlerde insanlar çaresizlikten yaşamak zorunda. Onlarca insanın ölüm tehlikesi ortadayken Çukurova Belediyesi sessiz kalmayı tercih ediyor.