ABD resmen duyurdu! İşte Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği tarih... A Haber'den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas şehrinde Rusya ile yaşanan gerilime dair son gelişmeleri paylaştı. Kavasoğlu, Ukrayna'nın Başkan Erdoğan'ı beklediği ifade ederken, ABD'nin olaya yaklaşımına yönelik detayları paylaştı. İşte detaylar...
UKRAYNA ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Ukrayna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceği günü bekliyor. Erdoğan olayın diplomasi ile çözmek gerektiğini ifade etmişti. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacak.
ABD RUSYA İÇİN TARİH VERDİ
Bu görüşmenin hemen sonrasında Putin, Türkiye'yi ziyaret edecek. Rusya gerilimin başladığı andan bu yana ABD'yi suçluyordu. ABD, Rusya'nın Şubat ayında bir operasyonu başlatacağını söyledi.
DİPLOMASİ SONUÇ GETİRMEDİ
Rusya ABD'nin sunduğu çözüm önerilerinin NATO'nun önerilerine göre kabul edilebilir dedi. Şu ana kadar diplomatik görüşmeler bir sonuç getirmedi.
KRİZİN TARİHÇESİ VE TARAFLAR NE İSTİYOR?
Ukrayna'da iktidarda bulunan ve Rusya yanlısı olduğu bilinen Viktor Yanukoviç'in 2013'te Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasıyla ülkede başlayan kriz, "meydan olayları" olarak bilinen şiddetli protestolarla 2014'te de devam etti.
Protestoların şiddetinin artmasıyla Yanukoviç Rusya'ya kaçarken, Ukrayna'nın geçici bir hükümet ve hazırlıksız bir orduya sahip olmasını fırsat bilen Rusya, Mart 2014'te Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak etti.
Kırım'daki kriz kısa sürede Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine sıçrarken, buradaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. "Donbas" denilen bölgede, Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 8 yıldır sürüyor.
Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında devam eden çatışmaları durdurmak için 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı.
Anlaşmalara göre, bölgede ateşkes sağlanacak, esir takası yapılacak, Kiev yönetimi merkezi gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerini artıracak ve Donbas'a özel statü sağlayacak anayasa değişikliği yapacaktı.
Rus yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna-Rusya sınırının kontrolünü devlete geri verecek, bölgedeki silahlarını çekecekti. Ancak bugüne kadar iki tarafın karşılıklı birbirini ateşkesi ihlal ettiğini suçlamasıyla anlaşmalar yürürlüğe konmadı.
Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini ve NATO'nun Rusya sınırlarında daha fazla genişlemesini "kırmızı çizgi" olarak tanımlarken; ABD ve NATO'yu, Ukrayna'ya silah sevkiyatları yaparak gerilimi körüklemekle suçluyor.
Ukrayna ise 2020'de "NATO genişletilmiş fırsatlar partneri" statüsünü almıştı. Toprak bütünlüğünü sağlamak isteyen Kiev, bu sorunun çözümü için de bir an önce NATO Üyelik Hareket Planı almak ve üyelik görüşmelerini başlatmak istiyor.
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