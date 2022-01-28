Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Ücretli abonelik tuzağı nasıl anlaşılır? Doğrudan iletişime geçmek neden önemli?

Son dönemlerde sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte dolandırıcılık da arttı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Peki bu yöntemler neler ve vatandaşları nasıl kandırıyorlar. Gelişmeleri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

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