28 Ocak 2022, Cuma
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FED faiz artırırsa altın fiyatları ne olur? Altın almalı mı, satmalı mı?
ABD Merkez Bankası (FED) önceki gün yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırım sinyali verdi. Peki FED'in bu açıklaması altın fiyatlarını nasıl etkiler? Uzmanların yatırımcılara tavsiyesi ne? Altın almalı mı, satmalı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.