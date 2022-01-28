Almanya’da selin yaraları 6 aydır sarılamadı! Binlerce insan evlerinin tadilatını bekliyor

Almanya'da 6 ay önce onlarca kişinin hayatını kaybettiği bir sel felaketinin izleri silinmedi. Binlerce kişi ev ve işyerlerinin onarılmasını bekliyor. Sel mağdurlarının arasında Türk vatandaşları da var. Sabah gazetesi Almanya muhabiri İbrahim Taş bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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