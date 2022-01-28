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Videolar Dünya Videoları İşte Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği tarih... A Haber'den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği tarih... A Haber'den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı

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Giriş: 28.01.2022 19:43
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas şehrinde Rusya ile yaşanan gerilime dair son gelişmeleri paylaştı. Kavasoğlu, Ukrayna'nın Başkan Erdoğan'ı beklediği ifade ederken, ABD'nin olaya yaklaşımına yönelik detayları paylaştı. İşte detaylar...
İşte Rusya’nın Ukrayna’ya gireceği tarih... A Haber’den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği tarih... A Haber'den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı
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