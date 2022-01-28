28 Ocak 2022, Cuma
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İşte Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği tarih... A Haber'den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas şehrinde Rusya ile yaşanan gerilime dair son gelişmeleri paylaştı. Kavasoğlu, Ukrayna'nın Başkan Erdoğan'ı beklediği ifade ederken, ABD'nin olaya yaklaşımına yönelik detayları paylaştı. İşte detaylar...