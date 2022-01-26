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Kabe'ye gitmeden atmosferi yaşanabilecek! Dokunup ortamın kokusu duyulabilecek! Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Kabe’ye gitmeden atmosferi yaşanabilecek! Dokunup ortamın kokusu duyulabilecek! Suudi Arabistan’dan Metaverse hamlesi

Dünyada Metaverse kavramı her geçen gün yayılırken Suudi Arabistan'dan flaş bir hamle geldi. Suudi Arabistan Müslümanların Kabe'yi sanal olarak ziyaret edebilecekleri bir girişime başladı. Bu sayede Müslümanlar Kabe ortamını sadece görmek ve işitmekle kalmayacak ve ortamda dokunmai koku gibi deneyimlerini de yaşayabilecek. Suudi Arabistan diğer yandan ülkede Müslümanlar için önem arz eden çok sayıda ibadethaneyi de dijital ortama taşımak için hamle yapacağını açıkladı.

Dünya genelinde Metaverse çılgınlığı her geçen gün artarken Suudi Arabistan'dan çok sayıda insanı şaşırtacak bir hamle geldi.

SANAL KABE GERÇEK OLUR MU?

Umm Al-Qura Üniversitesi ve farklı ajanslar tarafından geliştirilen proje kapsamında Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmeleri sağlanabilecek.

HAC ÖNCESİ SANAL ZİYARET

Yapılan açıklamada Müslümanlar hac ziyaretlerinin hemen öncesinde Hacerü'l-esved taşını sanal olarak ziyaret edebilecek.

ÇOK SAYIDA ESER DİJİTALE TAŞINACAK

Diğer yandan Mekke ve Medine'de yer alan tarihi ve İslami miras olarak bilinen camilerinin de dijitalleştirilmesi hedefleniyor.

DOKUNUP KOKUSU ALINABİLECEK

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

HACERÜ'L-ESVED TAŞI NEDİR?

el-Hacerü'l-esved terkibi Arapça'da "siyah taş" anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynaklar, Hacerülesved'in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği konusunda ittifak etmekle birlikte bu taşın menşei, tarihçesi ve mahiyeti hakkında, birçoğu zayıf isnatlara dayanan, bazıları aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyan çeşitli rivayetler nakledilmiştir (Ezrakī, I, 62-66, 322-329; Fâkihî, I, 81-97; Süheylî, II, 270-275). Bu rivayetlerde umumiyetle Hacerülesved'in cennetten indirildiği, Nûh tûfanı sırasında Ebû Kubeys dağında korunduğu ve Hz. İbrâhim'in Kâbe'yi inşası esnasında oradan getirilerek yerine konulduğu ifade edilmektedir.

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