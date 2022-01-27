27 Ocak 2022, Perşembe
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Kar yağışı fiyatları nasıl etkileyecek? İşçiye ek zam müjdesi geldi! Ek zam ne kadar olacak?
Türkiye’de İstanbul’da etkili kar yağışı sonrası lojistik konusunda sıkıntılar yaşandı. Olumsuz hava koşullarından sonra yaşanan arz dengesizliği fırsatçıları ortaya çıkardı. Raflara kar zamları yansıdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.