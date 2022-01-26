AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan canlı yayında son dakika açıklamaları
A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu canlı yayında Melih Altınok'un sorularını yanıtlıyor. İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında canlı yayında Melih Altınok'un sorularını yanıtlıyor.
İLK KEZ HAKİKATLE YÜZLEŞTİLER
Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti. Bugüne kadar algılarla durumu idare ettiler. İBB'yi yönetmeyi bir ajans yönetmekle karıştırdılar. O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir.,
KADİR TOPBAŞ EKİPLERİ MOSKOVA'YA EĞİTİME GÖNDERMİŞTİ! İBB HEPSİNİ TASFİYE ETTİ
Büyükşehir belediyesi kurumsal hafızayı yok etti. Kadir Topbaş sırf karla mücadele için ekipleri Moskova'ya eğitime göndermişti. Yeni İBB yönetimi bu kadroları tasfiye etti. Geçtiğimiz dönemde İBB binlerce çekici araçları karla mücadele bölgelerine gönderirdi. Birisi yolda kaldığı an trafiği tıkamaması için hemen kaldırılırdı.
BÜTÜN ANA ARTERLERİ TEMİZLEDİK
Esenler'de bütün ana arterleri biz temizledik. Bütün tesislerimizi açtık. Bu işin başı kimdi belli değil. İBB karı ciddiye almadı. Herkes diyor ki pazartesi günü kar patlaması olacak. Ben ilçe belediyesiyim alanım sınırlı. Ben o gün bu haberi duyduğumda bütün ilgili birimleri çağırdım. Zorda kaldığımızda ilçe emniyetimizi ararız. Kaç araç takviye edebileceklerini sorarız.
Biz baktık ki durum kötüye gidiyor, İBB yok hükmünde hemen il başkanlığımızca koordine olduk bütün tesislerimizi açtık. Bizim kendi belediye binamızda insanları misafir ettik.
İETT OTOBÜSLERİNİN BAZILARININ KAR LASTİKLERİ YOK
İETT otobüslerini kar lastiği takmadan sokağa çıkarırsanız ne olacak? Sultangazi'de cenazeyi taşıyan cenaze aracı cenazeyi bırakıp gidiyor. Araçları işi yapacak yere değil, reklam yapılacak yerlere koymuşsunuz. Büyükşehir hakikatle yüzleşti.
MESELE CİDDİYE ALMAK
İBB Başkanı AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. Ciddiye alsaydılar bu işi Büyükşehir Belediyesi'nin en dip yapmış organizasyon yeteneği bile bu işte başarılı olurdu. İş yapmak için önce iş yapmaya inanmak lazım.
İNGİLİZ ANAHTARINI KULLANMAK İSTİYOR
İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O, İBB'yi kariyer planlaması, bir basamak olarak görüyor. İstanbul'da uçan kuştan da gezen her türlü hayvanattan da her türlü insanın derdinden de sorumlu kişi İBB'dir, İBB Başkanıdır.
İBB Başkanı'nın ana gündemi İstanbul değil. O İstanbul'u kariyer planlaması için kullanmak istiyor. İmamoğlu kendi kariyerinin kapılarını İngiliz anahtarıyla açmak istedi.
"İBB ENGELLENİYOR" İDDİASI
İstanbul'a metro yapmak isteyeni kim engelleyebilir. Kasım ayındaki yazıya bakanlık tekrar cevap veriyor 17 Ocak'ta. Bakanlık eksikleri olduğu için İBB'nin projesini onaylayamıyor. Siz İstanbul'a metro yapacaksınız, bunu yaparken deprem simülasyonu yapmayıp bakanlıktan onay vermesini isteyeceksiniz. Bunu yapmak mümkün mü? Depremlerden ilk etkilenecek yerler metrolar.
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