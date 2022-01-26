AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’dan canlı yayında son dakika açıklamaları

BÜTÜN ANA ARTERLERİ TEMİZLEDİK

Esenler'de bütün ana arterleri biz temizledik. Bütün tesislerimizi açtık. Bu işin başı kimdi belli değil. İBB karı ciddiye almadı. Herkes diyor ki pazartesi günü kar patlaması olacak. Ben ilçe belediyesiyim alanım sınırlı. Ben o gün bu haberi duyduğumda bütün ilgili birimleri çağırdım. Zorda kaldığımızda ilçe emniyetimizi ararız. Kaç araç takviye edebileceklerini sorarız.

Biz baktık ki durum kötüye gidiyor, İBB yok hükmünde hemen il başkanlığımızca koordine olduk bütün tesislerimizi açtık. Bizim kendi belediye binamızda insanları misafir ettik.