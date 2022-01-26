Barajlara kar takviyesi! Caddelerden toplanan kar baraj havzalarına dökülüyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışının barajlara etkisini daha da artırmak için Sultangazi'de cadde ve sokaklardan toplanan karlar baraj havzalarına dökülüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar'ın konuğu olan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dağkılıç değerlendirdi.

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