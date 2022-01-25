İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında kapatan yollar ve yaşanan kriz sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 24 saat içinde afetin izlerini silmeye çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu yoğun kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu bu süreç boyunca Marmaray'ın tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti. İşte detaylar...
OLAĞANÜSTÜ BİR MÜCADELE VERDİK
Gecenin çok zor geçtiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, olağanüstü bir mücadele verdiklerini ifade etti.
HERKES VAZİFESİNİ YAPMALI
Herkes üzerine vazife olan işleri yapıp vatandaşa sahip çıkmalıy. Biz 24 saat dolmadan afetin izlerini silmeye çalıştık.
YAĞIŞ PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre hava perşembe gününe kadar bu şekilde devam edecek. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz.
OLAĞANÜSTÜ HAL KALKTI
Havalimanındaki yoğunluk önümüzdeki günlerde kalkacak. Otogarlardaki yoğunluklar da yakın zamanda normale dönecek. Olağanüstü hal ortadan kalktı ve yavaş yavaş normale dönüyoruz.
MARMARAY 2 GÜN DAHA ÜCRETSİZ
Marmaray bu akşam ve önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak çalışmaya devam edecek. Büyük yük aldı.
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