25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında kapatan yollar ve yaşanan kriz sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 24 saat içinde afetin izlerini silmeye çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu yoğun kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu bu süreç boyunca Marmaray'ın tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti. İşte detaylar...

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ BİR MÜCADELE VERDİK

Gecenin çok zor geçtiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, olağanüstü bir mücadele verdiklerini ifade etti.

HERKES VAZİFESİNİ YAPMALI

Herkes üzerine vazife olan işleri yapıp vatandaşa sahip çıkmalıy. Biz 24 saat dolmadan afetin izlerini silmeye çalıştık.

YAĞIŞ PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre hava perşembe gününe kadar bu şekilde devam edecek. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz.

OLAĞANÜSTÜ HAL KALKTI

Havalimanındaki yoğunluk önümüzdeki günlerde kalkacak. Otogarlardaki yoğunluklar da yakın zamanda normale dönecek. Olağanüstü hal ortadan kalktı ve yavaş yavaş normale dönüyoruz.

MARMARAY 2 GÜN DAHA ÜCRETSİZ

Marmaray bu akşam ve önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak çalışmaya devam edecek. Büyük yük aldı.

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI İZLER SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA