Türkiye kar altında! Yollar kapandı ulaşım aksadı! Ekipler alarmda A Haber sahada...
Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul-Ankara yolu ulaşıma yeniden açıldı. İstanbul’da dün bastıran kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar oldu. Ankara’da, Bursa’da, Diyarbakır’da ve Elazığ’da benzer durumlar yaşandı. A Haber ekipleri Türkiye genelinde çeşitli noktalardan son durumu canlı yayında aktardı.
Diyarbakır-Elazığ kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Gece yolda kalanlar yurt ve pansiyonlarda misafir edildi. Bölgeden son durumu Sinan Yılmaz aktardı.
YÜKSEK KESİMLER KAR ALTINDA
Afyonkarahisar'da "Karayolları" ekipleri kar mesaisinde. Kar nedeniyle kapanan yollarda temizleme çalışması yapılıyor. Son durumu Ata Gündüz Kurşun anlattı.
Akdeniz'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili. Detayları Osmaniye'de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
70 SANTİMETRE KAR
Akdeniz'de ise 70 santimetre kar var. Bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı. Köylerde kar seferberliği başlatıldı. Kapanan TAG otoyolu ulaşıma açıldı.
Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili. Bölgede bin 500'den fazla yol ulaşıma kapandı. Ayrıntıları Malatya'da bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Bursa'daki son durumu A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.
BAĞLANTI YOLLARINDA AKSAMA YAŞANIYOR
Sivas'ta da birçok bağlantı yolunda aksama yaşanıyor. Şehirlerarası yollarda trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekiplerinden A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
2 METRELİK BUZ SARKITLARI
Soğuk hava etkili olduğu Doğu Anadolu'da 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Detayları Muş'ta bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
KOCAELİ SAKARYA YALOVA...
Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da akşam yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının şehir merkezlerinde 15 cm'ye ulaşması bekleniyor. Ekipler yolların kapanmaması için çaba gösteriyor. Marmara Bölgesi'nden detayları Hakan Suer ve Vedat Sezer aktardı.
PALANDÖKEN DOLDU TAŞTI
Öte yandan ara tatili fırsat bilenler Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti. Sömestir tatili ile birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Gelişmeleri Yüksel Akalan aktardı.
TEK TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI
Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu Siverek kesiminde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kar ulaşımı nasıl etkiliyor? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan Samsun-Ankara Karayolu ulaşıma açıldı. Son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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