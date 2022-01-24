Türkiye kar altında! Yollar kapandı ulaşım aksadı! Ekipler alarmda A Haber sahada...

70 SANTİMETRE KAR



Akdeniz'de ise 70 santimetre kar var. Bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı. Köylerde kar seferberliği başlatıldı. Kapanan TAG otoyolu ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili. Bölgede bin 500'den fazla yol ulaşıma kapandı. Ayrıntıları Malatya'da bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.