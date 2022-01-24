24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye kar altında! Yollar kapandı ulaşım aksadı! Ekipler alarmda A Haber sahada...

Türkiye kar altında! Yollar kapandı ulaşım aksadı! Ekipler alarmda A Haber sahada...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Türkiye kar altında! Yollar kapandı ulaşım aksadı! Ekipler alarmda A Haber sahada...

Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul-Ankara yolu ulaşıma yeniden açıldı. İstanbul’da dün bastıran kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar oldu. Ankara’da, Bursa’da, Diyarbakır’da ve Elazığ’da benzer durumlar yaşandı. A Haber ekipleri Türkiye genelinde çeşitli noktalardan son durumu canlı yayında aktardı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Gece yolda kalanlar yurt ve pansiyonlarda misafir edildi. Bölgeden son durumu Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER ÇALIŞMALARA KATILDI

Beyaz örtü Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul'da karla mücadele ediliyor. A haber ekipleri de yol açma çalışmalarına katıldı. Tuzla'da ekiplerin çalışmalarını canlı yayında Tülay Ayçiçek aktardı.

YÜKSEK KESİMLER KAR ALTINDA

Afyonkarahisar'da "Karayolları" ekipleri kar mesaisinde. Kar nedeniyle kapanan yollarda temizleme çalışması yapılıyor. Son durumu Ata Gündüz Kurşun anlattı.

Akdeniz'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili. Detayları Osmaniye'de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

70 SANTİMETRE KAR


Akdeniz'de ise 70 santimetre kar var. Bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı. Köylerde kar seferberliği başlatıldı. Kapanan TAG otoyolu ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili. Bölgede bin 500'den fazla yol ulaşıma kapandı. Ayrıntıları Malatya'da bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Bursa'daki son durumu A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.

BAĞLANTI YOLLARINDA AKSAMA YAŞANIYOR

Sivas'ta da birçok bağlantı yolunda aksama yaşanıyor. Şehirlerarası yollarda trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekiplerinden A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

2 METRELİK BUZ SARKITLARI

Soğuk hava etkili olduğu Doğu Anadolu'da 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Detayları Muş'ta bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

KOCAELİ SAKARYA YALOVA...

Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da akşam yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının şehir merkezlerinde 15 cm'ye ulaşması bekleniyor. Ekipler yolların kapanmaması için çaba gösteriyor. Marmara Bölgesi'nden detayları Hakan Suer ve Vedat Sezer aktardı.

PALANDÖKEN DOLDU TAŞTI

Öte yandan ara tatili fırsat bilenler Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti. Sömestir tatili ile birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Gelişmeleri Yüksel Akalan aktardı.

TEK TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu Siverek kesiminde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kar ulaşımı nasıl etkiliyor? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan Samsun-Ankara Karayolu ulaşıma açıldı. Son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Türkiye kar altında! TÜRKİYE KAR ALTINDA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA