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Kar lastiği neden önemli? Neden kış lastiği kullanılmalı?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Kar lastiği neden önemli? Neden kış lastiği kullanılmalı?

Kış aylarında yaşanan kazaların büyük çoğunluğu kış lastiği kullanılmamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden, uzmanlardan peş peşe kış lastiği uyarıları yapılıyor. Peki, kış lastiği kullanımı neden önemli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu yol ve sürüş uzmanı Mert İntepe aktardı.

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Her mevsimde dikkat çok önemli. Ancak kış aylarında kar yağışının etkisiyle yollar sürücüler için zorlu duruma geliyor. Karla beraber buz ve don olayları meydana geliyor ve kazalardan kaçmak daha zor hale geliyor.

Bu dönemde en önemli unsurlardan biri de kış lastiği oluyor. Peki bu kış lastiği neden bu kadar önemli. İşte merak edilen sorulara A Haber'e konuk olan uzman isim cevap verdi.

Yol ve sürüş uzmanı Mert İntepe açıklamaları:

"Gerçekten trafikte gördüğünüz bir çok kazanın sebebi kış lastiği diyebiliriz. Hız, takip mesafesi ve zamanında yavaşlamama ya da kendine olan güvenle kazaya karışmak çok kolay.

Karda yolda gitmek başka bir durum buzda ilerlemek başka bir durum. Hava kuru olabilir ama soğuksa kış lastiği kullanmak zorundayız. Otomobil için zorunluluk yok ama ticari için bu durum söz konusu.

Kış lastiğinde mantık kılcal damarlardır. İmalattaki kauçuk yapısıdır. Ham maddesi gereği karlı ve buzlu zeminde bıraktığı iz bize lastiğin kalitesini gösterir. Bu anlamda iyi bir kış lastiği almakta fayda var.

Bu zamanlarda pahalı olabilir ama trafik kazasında ölmekten iyidir. Arasına kar dolmadığı sürece bu lastikte fren yapmak ya da viraj dönmek kolaylaşır. İyi bir kış lastiği her yer işi görür.

Trafiği kapalı alanda bunun testini yaptık. Karlı zeminde yolda gidebiliyor, durabiliyor ve hareket edebiliyor. Ancak hızlı durumlarda kontrol kaybı yaşanabilir. Eğer gaza yumuşak basmazsak arabada kontrol kaybı yaşanır.

Eğer fren ihtiyacı olduğunda yumuşak frene basmazsanız yine kayabilir ve kontrol kaybı yaşanır. Burada yapılacak işlem fren ve gaza çok yumuşak basmak."

Kar lastiği neden önemli? KAR LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
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