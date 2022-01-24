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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den A Haber'e özel son dakika açıklamaları

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den A Haber’e özel son dakika açıklamaları

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Melih Altınok'un sunduğu A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç’a konuk oldu. Türkiye'de muhalefetin seçmeni iyi okuyamadığını söyleyen Sarıgül, CHP'nin düşünce reformuna ayak uyduramadığını da belirtti. Sarıgül ayrıca önümüzdeki günlerde ABD Eski Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Melih Altınok'un sunduğu A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'a konuk oldu.

MUHALEFET SEÇMENİ İYİ OKUYAMIYOR

2010 yılında CHP'de Deniz Baykal'ın bir kaset operasyonuyla partiden gittiğini söyleyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu döneminde muhalefetin seçmeni iyi okuyamadığını belirtirken, CHP'nin refomlara ayak uyduramadığını ifade etti.

TÜRKİYE DEMOKRASİNİN ÜZERİNDEN ELİNİ ÇEK BIDEN

Türkiye'de Türk - Kürt ayrımı yapanların ve ABD'nin kalleş olduğunu söyleyen Sarıgül "Biden Türkiye'nin iç işlerine karışamaz. Türkiye'deki demokrasinin üzerinden elini çeksin." ifadelerini kullandı.

Sarıgül diğer yandan önümüzdeki günlerde ABD Eski Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.

HDP - PKK İLİŞKİSİ

HDP'ye ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Terörle iç içe bir HDP'yi doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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