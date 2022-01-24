Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den A Haber'e özel son dakika açıklamaları
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Melih Altınok'un sunduğu A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç’a konuk oldu. Türkiye'de muhalefetin seçmeni iyi okuyamadığını söyleyen Sarıgül, CHP'nin düşünce reformuna ayak uyduramadığını da belirtti. Sarıgül ayrıca önümüzdeki günlerde ABD Eski Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacağını duyurdu. İşte detaylar...
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Melih Altınok'un sunduğu A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'a konuk oldu.
MUHALEFET SEÇMENİ İYİ OKUYAMIYOR
2010 yılında CHP'de Deniz Baykal'ın bir kaset operasyonuyla partiden gittiğini söyleyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu döneminde muhalefetin seçmeni iyi okuyamadığını belirtirken, CHP'nin refomlara ayak uyduramadığını ifade etti.
TÜRKİYE DEMOKRASİNİN ÜZERİNDEN ELİNİ ÇEK BIDEN
Türkiye'de Türk - Kürt ayrımı yapanların ve ABD'nin kalleş olduğunu söyleyen Sarıgül "Biden Türkiye'nin iç işlerine karışamaz. Türkiye'deki demokrasinin üzerinden elini çeksin." ifadelerini kullandı.
Sarıgül diğer yandan önümüzdeki günlerde ABD Eski Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.
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