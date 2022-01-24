Son dakika | Burkina Faso’da darbe girişimi mi? Cumhurbaşkanı Kabore alıkonuldu

Burkina Faso'da darbe girişimi mi? Cumhurbaşkanı Kabore alıkonuldu Ömer Aydın canlı yayında şunları aktardı:

"Aslında dün itibariyle bölgeden bir darbe ve kalkışma bilgileri geliyordu. Birçok kentteki kışlalarda silah sesleri geldiğine dair bilgiler vardı." Şu anda Cumhurbaşkanı Kabore'nin alıkonulduğu bilgisi var. Başkentte askeri kışlaların sabahın ilk saatlerinden çok hareketli olduğu bilgisi geldi."