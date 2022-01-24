Son dakika | Burkina Faso'da darbe girişimi mi? Cumhurbaşkanı Kabore alıkonuldu
Son dakika haberi...Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
Burkina Faso'da darbe girişimi mi? Cumhurbaşkanı Kabore alıkonuldu Ömer Aydın canlı yayında şunları aktardı:
"Aslında dün itibariyle bölgeden bir darbe ve kalkışma bilgileri geliyordu. Birçok kentteki kışlalarda silah sesleri geldiğine dair bilgiler vardı." Şu anda Cumhurbaşkanı Kabore'nin alıkonulduğu bilgisi var. Başkentte askeri kışlaların sabahın ilk saatlerinden çok hareketli olduğu bilgisi geldi."
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün sabah saatlerinde 2 askeri kışladan gelen silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Rock Kabore'nin konutu etrafında da silah sesleri duyuldu.
Görgü tanıkları, Cumhurbaşkanı Kabore'nin ikamet ettiği evinin etrafından silah sesleri geldiğini aktardı. Ateş edenlerin kim olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Vagadugu'daki 2 askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.
Hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş, Ordu Bakanı Barthelemy Simpore durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.
Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.
Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı.
Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş eğitime de 2 gün ara verilmişti.
CUMHURBAŞKANI KABORE'Yİ ZORA SOKAN TERÖR SORUNU
Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.
Terör saldırılarında üst üste çok sayıda asker kayıp verilmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?
- Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? Oynadığı filmler...
- BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fatma Girik ölüm sebebi nedir?
- Kar yağışında Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da Getir, Yemeksepeti sipariş alıyor mu?
- Beklenen açıklama: Maaş zam farkı yattı mı? 24 Ocak memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SON DAKİKA
- İstanbul'da üniversiteler tatil mi oldu? 24-25 Ocak İstanbul üniversiteler tatil mi sınavlar iptal mi?
- KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...
- Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?
- İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...