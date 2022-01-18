ABD merkezli vakıf muhalif medyayı fonladı! PKK yandaşlarına dolar aktarıldı

Bir devlet ya da sivil toplum kuruluşu Türkiye'de yayın yapan bir haber sitesine neden bu kadar para yardımında bulunur? Hasan Cemal'in P24 sitesine 50 bin dolar gönderilmiş. İsveç Başkonsolosluğu ofis harcamaları ve kiralamaları faturalar için para aktarmış.