ABD merkezli vakıf muhalif medyayı fonladı! PKK yandaşlarına dolar aktarıldı
Türkiye'deki birçok muhalif medya kuruluşunun yurt dışından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Bianet internet sitesine 2007'den bu yana tam 8 milyon 106 bin dolar aktarıldığı belirlendi. PKK propagandası yapılan site ve ajanslara da on binlerce destek verildi. Gelişmeleri Sabah gazetesi Haber Müdürü Kenan Kıran A Haber ekranlarında aktardı.
Kenan Kıran'ın canlı yayında aktardıkları:
"Aslında Türkiye'de medya düzeni değişti. 1960 darbesi, 1970 Muhtırası ve 28 Şubat'ı destekleyen merkez medyanın büyük kısmı tasfiye oldu. Bu noktadan sonra dijital medyaya geçiş oldu. Darbeyi destekleyen merkez medyanın tasfiye olmasıyla yeni bir noktaya geçildi.
Uluslararası güçler Türkiye'de yayın organlarıyla muhalefete, darbecilere ya da Türkiye olumsuzlukları öne çıkartan site ve derneklere ciddi anlamda destek sağladılar. Bunun ilk örneği de Bianet'tir. Özellikle İsveç ve ABD'li vakıf tarafından fonlanan bir internet sitesi.
AK Parti muhalifi ve muhalefet destek veren yazılarla gündeme gelen bir oluşum. Toplam 8 milyon 106 bin dolar para aktarılmış. Bu parayı 2007 ila 2021 arasında bu parayı almış. 2019-2021 yıllarında ise 434 bin dolar daha para gönderilmiş.
Bir devlet ya da sivil toplum kuruluşu Türkiye'de yayın yapan bir haber sitesine neden bu kadar para yardımında bulunur? Hasan Cemal'in P24 sitesine 50 bin dolar gönderilmiş. İsveç Başkonsolosluğu ofis harcamaları ve kiralamaları faturalar için para aktarmış.
Bir vakıf Türkiye'de yayın yapan ofisin doğal gaz ya da elektrik faturalarını karşılar. Türkiye bunu karşılayacak iş adamı, dernek ya da parti yok mu? Temel ofis ihtiyaçlarını dahi karşılıyor.
Medyascope Ruşen Çakır'ın sitesi. Bir merkez televizyon kanalında olmayacak olanaklara sahip. VE bu anlamda yayın yapıyor. Medyascope'a İsveç devletinden 536 bin dolar yardım gelmiş durumda. Ayrıca 582 Norveç Kronu'da ayrıca fon aktarılmış.
Dijital çağda her şeyin ortaya çıktığı bir dönemde asparagas haberlerle gençleri hedef alıyorlar. Yalan haberlerle Türk milletini olumsuz göstermeye çalışan haberler yapılıyor. Ruşen Çakır'ın Meydascope sitesi 15 Temmuz darbesinin olduğu gece Henry Barkley'i canlı yayına çıkardı. Kendi şu anda kırımızı bültenle aranan bir isim.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile defalarca yayın yaptılar. Bu oluşuma destek veren ülkeler ABD, İsveç ve Norveç. ABD'den de 477 bin dolar para aktarılmış buraya."
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