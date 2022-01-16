Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni satışa çıkardılar! Metaverse gerçekleri neler? Metaverse nedir? Bülent Erandaç A Haber ekranlarından uyardı
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber ekranlarında katıldığı Canan Barlas ile Gündem programında Metaverse hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Erandaç, 2050'de yepyeni bir sanal dünya kurulacağının altını çizerken, Metaverse'de Sultahmet ve Ayasofya camilerinin satışa çıkarılmasına da değindi. İki caminin de Metaverse'de satış fiyatını açıklayan Erandaç, Türkiye'ye de bu konuda uyarılarda bulundu. Peki metaverse nedir? İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç Metaverse hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ARKASINDA KİMLER VAR?
Bu çok tehlikeli, önümüzdeki 50 yılın planı hazırlandı. Arkasında 400 yıldır dünyanın kanını emen Rothschild ailesi bulunuyor. 100 yıl daha dünyanın kanını emecekler. Yeni bir dünya sanal bir dünya sistem getirme amaçları var.
2050'DE SANAL BİR DÜNYA KURULACAK
2050'de sanal bir dünya kurulacak. Mevcut dünyayı bu tarihte resetleyecekler ve sanal dünyayı insanlara sunacaklar. Burada dünya hazırlanacak. Çok kritik gelişmeler olacak. Tek dünya devleti amaçlıyorlar. Tek din, tek dünya parlamentosu kurulmak isteniyor. Gelip dünyayı idare etmek istiyorlar.
ALLAHA ŞİRK KOŞUYORLAR
15 yaşındaki insanların 2050'de yeni bir dünyaya hazırlamak istiyorlar. İnsan psikolojisini bozacak şeyler planlanıyor. Allah'a şirk koşuyorlar. Dünyayı biz de kurarız diyorlar. Dünyada yaratıcı olduklarını iddia eden sahtekarlar bunlar.
İŞTE SULTANAHMET VE AYASOFYA'YA BİÇİLEN FİYAT
Ayasofya nedir? Bunlar küstah bunlar sahtekar. Müslüman dünyanın bir numaralı camisini Sultanahmet Camisi'ni 334 dolara satıyorlar bu terbiyesiz adamlar. Ayasofya'yı ise 400.000 dolara satıyorlar. 6 milyon liradan satıyorlar. Bunu Facebook'un kurduğu Metaverse yapıyor.
100 BİN ARSANIN 20 BİNİ TÜRKLERDE
Gençleri 2050 dünyasına hazırlarken orada arsalar satılıyor. 100 bin arsa satmışlar 20 binini Türkler almış. Orada çok sayıda arsa almış insanlarımız var. Bu insanlarımızı yepyeni bir dünyaya hazırlıyorlar. Ayasofya'nın sahibi bir Türk olmayacaktır. Bir yabancıya verecekler. İstanbul'un markası Ayasofya'nın 2050'de kendi ellerine geçeceğini söyleyerek "2050'de Ayasofya'nın sahibi Batı'dır" mesajını vermek istiyorlar.
OPERASYON ÇEKMEK İSTİYORLAR
Tek dünya devletinin sahipleri bizim diyerek olay yaratacaklar. Sanal dünyada elimizden alacaklar şu anki dünyada da almak istiyorlar. Sanal dünya ile operasyon çekmek istiyorlar.
TÜRKİYE ÇOK DİKKATLİ OLMALI
Türkiye çok dikkatli olmalı. Müslümanlar hedef seçilmlştir. İnanç dünyasını yıkmak istiyorlar. Gençleri bu aleme bağlayacaklar. Avatar vererek onları evlendirecekler. 2050'de robotik bir dünya bizi bekliyor.
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