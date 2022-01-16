Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ni satışa çıkardılar! Metaverse gerçekleri neler? Metaverse nedir? Bülent Erandaç A Haber ekranlarından uyardı

İŞTE SULTANAHMET VE AYASOFYA'YA BİÇİLEN FİYAT

Ayasofya nedir? Bunlar küstah bunlar sahtekar. Müslüman dünyanın bir numaralı camisini Sultanahmet Camisi'ni 334 dolara satıyorlar bu terbiyesiz adamlar. Ayasofya'yı ise 400.000 dolara satıyorlar. 6 milyon liradan satıyorlar. Bunu Facebook'un kurduğu Metaverse yapıyor.