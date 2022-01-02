02 Ocak 2022, Pazar
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CHP yönetiminde İslam hazımsızlığı! Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki: CHP içindeki yılanı çıkartmaya başladı
CHP'li Özgür Özel din eğitimine "Orta Çağ zihniyeti" dedi. CHP yönetimi neden din eğitimine karşı? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? Ne amaçlıyorlar? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Hukukçu Serdar Öktem ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.