Enflasyon için kritik ay: Mart! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan açıkladı

FİYATLARDA YAPIŞKANLIK SORUNU

Dünyada büyük bir çalkalanma falan olursa elbette dünya ile beraber enflasyon yaşayabiliriz. Elbette fiyatlarda bir yapışkanlık sorunu var. Fiyatlar kurdan, şundan bundan bir noktaya çıkıyor. Sonra onu o noktaya çeken sebepler ortadan kalkıyor ama bu sefer o başladığı yere geri dönmüyor. Tam orada da belki kalmıyor ama ortalarda bir yerlerde kalıyor. Ben Aralık için bu yapışkanlığın çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu yaşadığımız süreçteki o ileri dönük fiyatlama davranışından ötürü bunu söylüyorum. Orada bir yapışkanlık görmüyorum, büyük olasılıkla yaşamayacağız.