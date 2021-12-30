Enflasyon için kritik ay: Mart! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan açıkladı
A Haber ekranlarına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ekonomide yeni modelin şifrelerini açıklarken, ‘’enflasyon ne zaman düşecek?’’ sorusuna da yanıt verdi. Enflasyon için Mart ayına dikkat çeken Prof. Dr. Aşan’ın açıklamaları vatandaş nazarında memnuniyetle karşılandı.
Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye'nin enflasyon sorununu bir daha geri dönmemek üzere çözeceğini belirtirken, Mart ayına dikkat çekti.
İşte Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açıklamaları:
EKONOMİDE YENİ MODEL
Bu modele ben çok inanıyorum. Biz, bütün arkadaşlarımızla ekip olarak çok inanıyoruz, çok da arkasında duruyoruz. Bu model başarıyla yürütülürse, önümüzdeki sene biraz daha aşağıya gelecek enflasyon.
''ENFLASYONU GERİ DÖNMEMEK ÜZERE KALDIRACAĞIZ''
Bu modelin başarılı olması halinde biz birkaç sene sonra enflasyon denilen hikayeyi bir daha dönmemek üzere çözeceğiz. Çünkü işin temelini düzeltiyor aslında bu süreç. Enflasyonun bir daha bugün yaşadığımız gibi geri dönmemek üzere ortadan kalkacağı bir döneme doğru gideceğiz.
FİYATLARDA YAPIŞKANLIK SORUNU
Dünyada büyük bir çalkalanma falan olursa elbette dünya ile beraber enflasyon yaşayabiliriz. Elbette fiyatlarda bir yapışkanlık sorunu var. Fiyatlar kurdan, şundan bundan bir noktaya çıkıyor. Sonra onu o noktaya çeken sebepler ortadan kalkıyor ama bu sefer o başladığı yere geri dönmüyor. Tam orada da belki kalmıyor ama ortalarda bir yerlerde kalıyor. Ben Aralık için bu yapışkanlığın çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu yaşadığımız süreçteki o ileri dönük fiyatlama davranışından ötürü bunu söylüyorum. Orada bir yapışkanlık görmüyorum, büyük olasılıkla yaşamayacağız.
Perakende sektöründen bir açıklama gelmiş, 'Ocak ayında yüzde 40 civarında indirim bekliyoruz' diye. Nereden geliyor? Normalde kur hareketi yüzde 40 değil. Yüzde 33 civarlarında. Niye geliyor yüzde 40? Çünkü perakende sektöründe birçok ürün kur 17 TL iken 20 TL ile fiyatlandı.
ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?
Tamamen benim kanaatim: Ben Mart'ta yıllık enflasyonun pik yapacağını Mart ayından sonra yıllık enflasyonda düşüşün başlayacağını düşünüyorum.
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