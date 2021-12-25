Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü!
Son dakika haberi... Bugün FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin yıl dönümü. Peki o süreçte neler yaşandı? Öte yandan son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi ekonomi. Dolar çıktığında çığırtkanlıklarına başlayan muhalefet dolar indiğinde neden sessizliğe büründü? Kimler kriz tetikçiliği yaptı? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Siyaset Bilimci Onur Erim ve Hukukçu Serkan Toper, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 25 Aralık 2013'teki yargısal darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşanmıştı? Bugüne yansıması nasıl? Döviz kurlarındaki manipülatif söylemlere imza atan kriz tellalları kimler? Amaçlar ne?
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Siyaset Bilimci Onur Erim ve Hukukçu Serkan Toper, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"YAVRU PROJELERİ DEVAM EDİYOR"
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç:
Olayları tek tek değil bütün halinde değerlendirmekte büyük fotoğrafa bakmakta yarar var. Bunlar bir projeydi. O projenin devamı olarak yavru projeler biçiminde devam ediyor. 2013 yılının çok özelliği var. 2013'ü bilmeden arkasındaki operasyonları planları bilmeden bugünlerde olan yaşadığımız olaylar ve bundan sonra da 2023 Haziran ayındaki seçimlere kadar yaşanacak olan olayların derinliğinden uzak kalmak demektir.
PRANGALARI KADEME KADEME KIRIYORUZ
14 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ilk defa IMF'nin prangalarını kıran hareketi yaptı. Türk tarihi bakımından geleceği bakımından çok önemlidir. Bugün de onun devamında aynı o prangaları kademe kademe kırmaktayız.
ERDOĞAN'I YIKAMADILAR
Bu olayın akabinde Soros operasyonu derin Amerika, 3 tane darbe planlandı. Ukrayna, Türkiye, Mısır. Ukrayna ve Mısır'da başarılı oldular ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı yıkamadılar. Zaten o gün sinyaller verilmişti. Çiçek böcek diye başlayan Gezi kalkışması…
PROJELERİN TEK HEDEFİ VAR
Devam ettiler FETÖ, dinleme cihazlarıyla devletin içine sinmiş örümcek gibi sarmış dinlemeler yapılmış. Yargısal açıdan yargı cuntalarını kullanarak yaptılar. Projeler devam ediyor. Bu projelerin tek hedefi var, büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak.
Arkasındaki beyinler aynıdır. Derin Amerika, Avrupa beyinleridir. Türkiye'ye yönelik planları bitmedi devam edecekler. Aziz millet de Cumhurbaşkanımızla beraber bunları kırmaya devam edecek.
"RAKAMLAR VERDİM LİNÇ YEDİM"
Siyaset Bilimci Onur Erim:
Doların gerçek değeriyle ilgili bir takımlar rakamlar vermiştim. O günden beri de baya bir linç yemiştim bununla ilgili. O sıra dolar garip açıklanamaz bir şekilde çıktı çıktı ve ben en son Sayın Cumhurbaşkanının hareketinden birkaç gün evvel tweet attım iş artık çok inanılmaz bir boyuta gidiyor bu hakikatten siyaset üstü devleti istilaya gidecek bir yoldur. Çünkü 22-23'lerden bahsediliyor diye. O zaman da linç yedim.
KUR HAKKINDA MANİPÜLATİF SÖYLEMLER
Biz bir şey bilmedik. Biz sadece doların gerçek değerini bir yöntemle hesapladığımızı söyledik. Bu 14'ün üzerindeki rakamların da sürreal rakamlar olduğunu söyledik.
BUNU ABD'DE YAPAMAZ
Reuters'in hadsiz ve terbiyesiz açıklaması Türk bankalarının sermaye yeterliliğini sorgulaması açık bir manipülasyondur. Bunu ABD'de yapamaz çok ciddi ceza yer. Ama maalesef burada yapılınca bazıları tarafından kayda değer alınıyor.
MUHALEFET YANGINA BENZİN DÖKTÜ
Türkiye'de maalesef özellikle muhalif kendini muhalif olarak gören kanallar baktı ki burada ciddi bir yangın var yangına benzin dökmeye devam etti. Birçok kanallar özgür ağırlığı olduğunu iddia eden şerefli birçok ekonomist müsveddesini kanallara çıkararak doların 20'ler 22'ler işte daha üstlere çıkacağı konusunda yorumlar yaptı.
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ
Sayın Cumhurbaşkanı net bir tavırla gerekli müdaheleyi yaptı ve dolar olması gerektiği yerlerde yüzüyor. Buradan sonra bir takım vatandaşlar benim de yakınımda benim tavsiyemin aksine bu tip hareketler yapmış valla kimse üzülmesin, kimse kırılmasın ama kendi düşen ağlamaz.
YÜZDE 20'Sİ BOZDURULURSA...
Türk mudilerin Türk bankalarında olan dövizlerinin yüzde 10'u bozdurulsa bizim doların yükselmesi gibi problemimiz kalmayacak. Yüzde 20'si bozdurulsa ve mevduata yatırılırsa Türkiye'nin dış borca kaynağa ihtiyacı kalmayacak demiştim. Şimdi Allah'a şükür bu noktalara farklı bir yöntemle de olsa geliyoruz. Ama bunu halka anlatmak da biraz zor oldu. Halkın yapması gereken bilmesi gereken tek bir şey var bu devlete bu millete güvenmek.
DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ
Hukukçu Serkan Toper: Siyaset toplum için yapılır. Bir muhalefet anlayışımız var toplumun ihtiyaçları noktasında herhangi bir söylemde bulunduklarını göremezsiniz. Mümkünatı yoktur. Ülke güvenliğini riske edecek her türlü eylemin de içinde olduklarını çok rahatça ifade edebilirsiniz. Bir bakmışsınız ki emperyalizmin kayığına binerler bir bakmışsınız terörün siyasi uzantısıyla iş birliği yaptığını görebilirsiniz. O gece yaşananlar bir göstergesi oldu.
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