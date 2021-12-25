Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü!

"YAVRU PROJELERİ DEVAM EDİYOR"

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç:

Olayları tek tek değil bütün halinde değerlendirmekte büyük fotoğrafa bakmakta yarar var. Bunlar bir projeydi. O projenin devamı olarak yavru projeler biçiminde devam ediyor. 2013 yılının çok özelliği var. 2013'ü bilmeden arkasındaki operasyonları planları bilmeden bugünlerde olan yaşadığımız olaylar ve bundan sonra da 2023 Haziran ayındaki seçimlere kadar yaşanacak olan olayların derinliğinden uzak kalmak demektir.

PRANGALARI KADEME KADEME KIRIYORUZ

14 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ilk defa IMF'nin prangalarını kıran hareketi yaptı. Türk tarihi bakımından geleceği bakımından çok önemlidir. Bugün de onun devamında aynı o prangaları kademe kademe kırmaktayız.