21 Aralık 2021, Salı
Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...
Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından dolar, euro ve altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gelişmelerin ardından gözler sıfır ve ikinci el araba piyasasına çevrildi. Araba almak isteyenler yaşanan düşüşün ardından fiyat araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...
Giriş Tarihi: 21.12.2021 00:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 00:14
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9