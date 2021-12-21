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Haberler Galeri Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından dolar, euro ve altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gelişmelerin ardından gözler sıfır ve ikinci el araba piyasasına çevrildi. Araba almak isteyenler yaşanan düşüşün ardından fiyat araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021 00:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 00:14
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Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahminler araba fiyatlarını merak ediyor. Dünyada yaşanan çip krizi sonrasında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Araba almak isteyenler yaşanan artış sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Başkan Erdoğan tarafından gelen açıklamalar sonrasında dolar ve euroda düşüşler yaşandı. Hal böyle olunca gözler araba piyasasına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

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Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.

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Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, "Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.

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Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINI YÜKSELTİYORLAR!

İkinci el araba fiyatlarının yükselmesinde 2. el otomobil ilanlarının yer aldığı e-ticaret sitelerindeki fiyatların da etkili olduğu düşünülüyor. Otomobiller için belirlenen fiyatlar birbiriyle yarışırken, bu durumun özellikle yeni yılda fiyatları iyice yukarı çekmesi bekleniyor.