Marketler ve bakkallar arasında fahiş fiyat farkı! Fırsatçıların tespit edilmesi için fiyat takip sistemi önerisi

''3 YIL ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNERDİ''

2018'de de bunu yaşadığımızda yine Cumhurbaşkanımız çıktı bunları söyledi. Fiyat Takip Kurulu oluşturun dedi. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı birlikte bir Fiyat Takip Kurulu oluşturun. 3 yıl geçti Cumhurbaşkanımızın önerisinin üstünden. Demek ki biz sahip çıkmadık ona. Nerede Fiyat Takip Kurulu? Bu teknoloji çağında o kadar kolay ki! Ürünleri belirlerler, halkın ihtiyacı nedir? Domates, patlıcan, kabak, soğan, patates, bakliyat… Bunlar tarladan çıktığı anda kaydı başlar üretici sisteme girer. Her ilde, ilçede bizim Tarım Bakanlığımızın birimi var. Ticaret Bakanlığımız 81 ilde örgütlü. Devletiz biz. Dolayısıyla bir dijital takip sistemi kurulsaydı o 50 kuruşa çıkan limon kimden kime aktarılırken 3 liraya çıktı tespit edilebilirdi, böylece hesabı sorulabilirdi.