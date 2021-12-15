Hollanda ölüme terk etti! Fişini çekmek için ailesine müddet verdi... Türkiye'de hayata tutundu
Hollanda'da koronavirüse yakalanan yarı felçli İlhan Duman için doktorlar yaşamaz dedi. Ölüme terk etti. Ancak umudu kesmeyen Duman ailesi Türkiye'ye başvurdu ve İlhan Duman için ambulans uçak Hollanda'ya gitti. Yaşamaz denen İlhan duman Türkiye'de tekrar sağlığına kavuştu. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.
49 yaşındaki İlhan Duman Hollanda'da koronavirüse yakalandı. Yarı felçli Türk vatandaşı için doktorlar çare yok dedi. Fişini çekmek için ailesine müddet verdi.
Türkiye'ye bir çağrı yapıldı. Babamızı kurtarın dediler. Eli kolu bağlı kalan ailenin son çaresi Türkiye'ydi ve umut arayışları yanıtsız bırakılmadı.
İlhan Duman için acilen ambulans uçak gönderildi. Türk doktorlarına emanet edildi.
49 yaşındaki İlhan Duman, Türkiye'de geçen 6 aylık tedavi sonrası artık eski sağlığına kavuşmuş durumda.
Oğlu Furkan Duman, "Eğer götürmesek belki şu an ölmüş olacaktı." dedi.
BEN NEREDEYİM DEDİM
Yaşadıklarını anlatan Duman, "Uyandığımda, kendime geldiğimde bir baktım Türkçe konuşuyorlar. Dedim ki ben neredeyim? Bana Türkiye'desin dediler. Ağladım." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA ARADI
İlhan Duman'ın oğlu Türkiye'nin yardım elini nasıl uzattığını anlattı. Duman, "Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçtik. Biz umudumuzu keserken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı hiç korkmayın sabaha uçak gelecek dediler." dedi.
HOLLANDALI DOKTORLAR ŞOKE OLDU
Ambulans uçak haberi üzerine Hollandalı doktorların yaşananlara inanmadığını söyledi. Duman, "Ben direk o sevinçle hastaneye gittim. Şok oldu doktorlar böyle bir şey nasıl olabilir hiç görmedik de buraya gelip de hasta olan ilk siz olacaksınız dediler." şeklinde konuştu.
İlhan Duman ve eşi Neriman Duman Türkiye'de gördüğü ilgiyi unutamıyor.
"O SEVİNCİ ANLATAMAM"
Duman, "Ama uçağa bindiği an o sevinci anlatamam. Çok güzel geçti. Çok güzel de ilgilendiler. Hiç eskisi gibi değil her şey çok değişmiş. İnsana değer veriyorlar." şeklinde konuştu.
İlhan Duman ve oğlu Furkan Duman Türkiye'ye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür etti.
"TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKIN"
Duman, "Devletim götürdü sahip çıktı bana. Allah razı olsun Türkiye'mden. Türkiye'm var ya bir tane. Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye'yi bırakmayın." açıklamasında bulundu.
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