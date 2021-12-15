Hollanda ölüme terk etti! Fişini çekmek için ailesine müddet verdi... Türkiye’de hayata tutundu

HOLLANDALI DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Ambulans uçak haberi üzerine Hollandalı doktorların yaşananlara inanmadığını söyledi. Duman, "Ben direk o sevinçle hastaneye gittim. Şok oldu doktorlar böyle bir şey nasıl olabilir hiç görmedik de buraya gelip de hasta olan ilk siz olacaksınız dediler." şeklinde konuştu.