Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mahmut Övür A Haber'de duyurdu
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Övür Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz oranına ilişkin kulislerdeki son bilgileri A Haber'de duyurdu. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirimi mi yapacak? İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın açıklamalarda bulundu.
MAHMUT ÖVÜR: 100 PUAN AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLİR
Söylenen faizlerin sabit kalacağı yönünde. 100 puan aşağıya da indirilebilir. Böyle bir beklenti de var.
BU BİR DAYATMADIR
Faiz-Kur-Borç. Klasik ekonomistler de hep bunları söyledi. Bu dayatmadır.
TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR YERE GİDEBİLİR
Buradan ithalatı azaltman bir hamle yapılırsa ve sanayiye yönelirsek Türkiye bambaşka bir yere gidecek. Ben böyle düşünüyorum.
PROF.DR. KAMİL AYDIN: EN DÜŞÜK KİTLEYİ TUTUP KALDIRMAK LAZIM
3.bir kanal açılıyor gibi. Literatürü değiştirecek bir şey yaşanacak. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız yüzde 30'un altına indik. İthalatı azaltıp kendi sanayimize destek olmak zorundayız. En düşük kitleyi de tutup kaldırmak lazım.
İhracat ve ithalatta dışa bağımlılığı düşürürken bu ülkenin önü çok açık.
MERKEZ BANKASI NE KARAR VERECEK?
TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentiler ise, bankanın politika faizini indirim sürecine devam edebileceği ya da sabit bırakabileceği yönünde şekilleniyor.
KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?
- Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...
- Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?
- Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Aralık evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021-2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
- Fed faiz kararı son dakika! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?