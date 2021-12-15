Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mahmut Övür A Haber’de duyurdu

PROF.DR. KAMİL AYDIN: EN DÜŞÜK KİTLEYİ TUTUP KALDIRMAK LAZIM

3.bir kanal açılıyor gibi. Literatürü değiştirecek bir şey yaşanacak. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız yüzde 30'un altına indik. İthalatı azaltıp kendi sanayimize destek olmak zorundayız. En düşük kitleyi de tutup kaldırmak lazım.