16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mahmut Övür A Haber'de duyurdu

Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mahmut Övür A Haber'de duyurdu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
ABONE OL
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mahmut Övür A Haber’de duyurdu

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Övür Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz oranına ilişkin kulislerdeki son bilgileri A Haber'de duyurdu. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirimi mi yapacak? İşte detaylar...

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın açıklamalarda bulundu.

MAHMUT ÖVÜR: 100 PUAN AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLİR

Söylenen faizlerin sabit kalacağı yönünde. 100 puan aşağıya da indirilebilir. Böyle bir beklenti de var.

BU BİR DAYATMADIR

Faiz-Kur-Borç. Klasik ekonomistler de hep bunları söyledi. Bu dayatmadır.

TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR YERE GİDEBİLİR

Buradan ithalatı azaltman bir hamle yapılırsa ve sanayiye yönelirsek Türkiye bambaşka bir yere gidecek. Ben böyle düşünüyorum.

PROF.DR. KAMİL AYDIN: EN DÜŞÜK KİTLEYİ TUTUP KALDIRMAK LAZIM

3.bir kanal açılıyor gibi. Literatürü değiştirecek bir şey yaşanacak. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız yüzde 30'un altına indik. İthalatı azaltıp kendi sanayimize destek olmak zorundayız. En düşük kitleyi de tutup kaldırmak lazım.

İhracat ve ithalatta dışa bağımlılığı düşürürken bu ülkenin önü çok açık.

MERKEZ BANKASI NE KARAR VERECEK?

TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentiler ise, bankanın politika faizini indirim sürecine devam edebileceği ya da sabit bırakabileceği yönünde şekilleniyor.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir! MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPABİLİR!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA