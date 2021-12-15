Hamas Büro Şefi Merzuk A Haber’e konuştu: Gazze’de beton duvar inşası acizlik siyaseti

Ebu Merzuk, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki beton duvar inşası ile masum sivilleri hedef aldığını belirtti.

Musa Ebu Merzuk, "İnanın işgalci İsrail'in Gazze'ye uyguladığı şey açık cezaevi değil, kapalı cezaevi. Bu cezaevinin de sadece iki kapısı var. Biri Mısır'a, diğeri Siyonist İsrail'e açılıyor. Deniz tarafı ise kapalı. Geriye kalan sınır da 65 kilometre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde bir duvar ile kapatıldı. İsrail'in bu siyaseti ancak acizlerin uygulayabileceği bir siyaset. Mazlum günahsız sivilleri hedef alıyor. İsrail karşındakini dinlemeyi değil, sadece cezalandırmayı seçiyor. Ancak bu duvarın akıbeti de benzerleri ile aynı olacak. Batı Almanya ile doğu Almanya arasında inşa edilen duvar gibi. Sonları ancak yıkım olacak. Bu duvar bizimle İsrail'in arasını ayırmıyor. Bu duvar bizimle, bize ait diğer topraklarımızı ayırıyor." şeklide konuştu.