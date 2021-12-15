İBB’nin pankart ile hizmet oyunu! AK Parti’nin projesini sahiplenmeye kalktı

Bir tarafta yapılan bir iş bir proje bir çalışma diğer tarafta ise bu işi kendi yapmış gibi algı uyandıran pankartlar asılı. İBB bölgede kendi mülkünde bulunan 4 tane binanın restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Ancak pankartlarla tüm işi kendine mal etme durumu söz konusu.