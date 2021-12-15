İBB’nin pankart ile hizmet oyunu! AK Parti’nin projesini sahiplenmeye kalktı
AK Partili Fatih Belediyesi'nin, 300'den fazla binayı yenileme çalışmaları devam ediyor. Ancak; restorasyon bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin pankartları yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin Balat'ta sürdürdüğü restorasyon projesine kendi pankartlarını astı. Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar projeyi İBB'nin yaptığını düşünüyor ancak işin aslı çok farklı.
Yenilenen fener evleri Haliç'e ayrı bir hava kattı. Bu çalışmalar yapılırken çalışmaların tam karşı noktasına CHP'li İBB yönetimi bir pankart astı. Pankartta "Balat Evleri Restorasyonu" yazıyor. Haliç boyunca tüm bunlara rastlamak mümkün.
Bir tarafta yapılan bir iş bir proje bir çalışma diğer tarafta ise bu işi kendi yapmış gibi algı uyandıran pankartlar asılı. İBB bölgede kendi mülkünde bulunan 4 tane binanın restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Ancak pankartlarla tüm işi kendine mal etme durumu söz konusu.
Yani İBB tarafından yapılan işten çok daha fazla reklam söz konusu. Pankartta yazan "Fener Evleri" kelimesi tam olarak bunu ortaya koyuyor.
Balat'ta şu anda 300'den fazla evin dış cephesi Fatih Belediyesi tarafından yenilendi. Lonca bölgesinde de 400 binanın cephesinin yenileceği müjdesi de yine Fatih Belediyesi tarafından verildi.
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