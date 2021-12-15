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Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti! Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu A Haber'de: Dünyaya buyurun gelin diyeceğiz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti! Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu A Haber’de: Dünyaya buyurun gelin diyeceğiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi birçok projeyi hayata geçirdi. Son 2 yıl içerisinde Diyarbakır küllerinden doğdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yapılan hizmetleri canlı yayında anlattı.

Terör soruşturması kapsamında yeniden görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın çehresi değişti. Halk, HDP'nin yıllardır yapmadığı belediye hizmetlerine kavuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yapılan hizmetleri canlı yayında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TERÖRE KARŞI VERİLEN MÜCADELE

Son 5 yıldır Diyarbakır'da ve bölgede teröre karşı verilen büyük bir mücadelede sağlanan huzur ve güven ortamı aslında Diyarbakır'ın ve bölgenin cazibesini yeniden ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu huzur ve güven ortamı bölgenin üzerinde bir rahmet bulutu olarak her eve bereket taşıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bunun neticesi olarak son 2 yıldır gerçekten Diyarbakır'ın en önemli kültürel varlığı olan surlarla ilgili ki bunlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ana listede. 5.200 metrelik surlarımız ve 101 adet burcumuz… Çok hummalı bir çalışmamız var şu anda surlarda. 9 Temmuz'daki Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır seyahatlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve bizlere talimatları oldu, surların restorasyonu hızlı bir şekilde tamamlansın diye ondan sonra da çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah önümüzdeki süreçte Diyarbakır surlarının ve burçlarının tamamının restorasyonunu tamamlayarak sadece Türk insanı için değil dünyaya buyurun gelin diyeceğiz. İnşallah bu surlar hem bölgenin hem Diyarbakır'da turizmin gelişmesinde çok önemli katkılar sunacak.

"OTELLERDE YER YOK"

Şu an Aralık ayındayız ve Diyarbakır'da otellerde yer yok. İnsanlarımız kültür turlarıyla Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya, Mardin'e gelip bu bölgedeki tarihi ve turistik zenginlikleri görmeye çalışıyorlar. Biz de Diyarbakır'ın bu 40 yıldır gölgelenen değerlerini hem kültürel varlıklarını hem tarihsel birasını hem de doğal güzelliklerini ortaya çıkarabilmek için birçok çalışma yapıyoruz.

BİR İLK! GENÇLERE BURS

Bu sene ilk defa Diyarbakır'dan üniversiteyi kazanan ve bu sene kayıt yaptıran 2 yıllık veya 4 yıllık fakültelere kaydını yaptıran gençlerimize Büyükşehir Belediyesi olarak 750 TL'lik yardımda bulunduk ve 10.185 gencimiz bu yardımdan istifade etti. Diyarbakır'da gençlerimize sahip çıkmaya bu kentte doğan insanların bu kentte doymasını, bu kentte iş bulmasını sağlamak için istihdam imkanlarını çoğaltma konusunda çalışmalarımız devam edecek.

Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti DİYARBAKIR'IN ÇEHRESİ YATIRIMLARLA DEĞİŞTİ

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