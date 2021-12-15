Diyarbakır’ın çehresi yatırımlarla değişti! Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu A Haber’de: Dünyaya buyurun gelin diyeceğiz

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bunun neticesi olarak son 2 yıldır gerçekten Diyarbakır'ın en önemli kültürel varlığı olan surlarla ilgili ki bunlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ana listede. 5.200 metrelik surlarımız ve 101 adet burcumuz… Çok hummalı bir çalışmamız var şu anda surlarda. 9 Temmuz'daki Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır seyahatlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve bizlere talimatları oldu, surların restorasyonu hızlı bir şekilde tamamlansın diye ondan sonra da çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah önümüzdeki süreçte Diyarbakır surlarının ve burçlarının tamamının restorasyonunu tamamlayarak sadece Türk insanı için değil dünyaya buyurun gelin diyeceğiz. İnşallah bu surlar hem bölgenin hem Diyarbakır'da turizmin gelişmesinde çok önemli katkılar sunacak.