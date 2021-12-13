HDP'den ayrı parti mi çıkacak? AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu duyurdu: Ciddi hazırlık var!

Millet İttifakı’nın gizli temsilcisi ve PKK’nın siyasi kolu HDP’deki 3 yol tartışması gündemde… A Haber’de Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programına konuşan AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu,"HDP’den ayrılanlar ciddi hazırlık içinde" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu, CHP ile iş tutan HDP ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'DE 3. YOL TARTIŞMASI

A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programına konuşan Miroğlu, "Sırrı Süreyya Önder, söyleyeceğini söyledi aslında, 'Bu iktidar gidebilir, gelecek olanlar ellerinde kör bıçakla bekliyor.' dedi. Önder, HDP'nin CHP'yi desteklemesi meselesinde 'Ben bu tartışmanın dışındaydım' dedi. Bu fikri savunan insanlar Ayhan Bey, Altan Bey bu partiden koptular. HDP'nin böyle bir tartışma yaşıyor olması iyi bir şeydir." ifadelerine yer verdi.

HDP eski Kars Milletvekili ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in partiden "ayrılık" açıklamasına değinen Miroğlu, "Eskiden bu arkadaşlarımız bu fikirlere sıcak bakmıyorlardı. O olsun diğer HDP ile ideolojik anlaşmazlıklar yaşayanlar çok makbul bir yere durmuyor." dedi.

"BELLİ Kİ CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR"

HDP ve PKK ilişkisine değinen Miroğlu, "Bu yüzleşmeye engelleyen nedir? İlahi bir kudret yok ortada. Bu yüzleşmeyi engelleyen bu parti üzerindeki vesayetidir. Belli ki ciddi bir hazırlık var. Ayhan Bey, partiden de istifa edeceğini söylüyor. Tanıdığımız bir insan ortak bir hafızamız da var." şeklinde konuştu.

"PKK'YA AÇIK TAVIR KOYULMALI..."

Miroğlu, sözlerini söyle sürdürdü;

"2012'de 'silahları gömmek' merak eden okusun... Ayhan Bey'in bugün söylediği şeyler. Bunu talep etmeden olmaz. Bu yumuşak bir iniş meselesi değil. Kimse sertlikten yana değil. HDP'nin bütün psikolojisini sarsacak. PKK'ya açık tavır koyulmaktan geliyor. 21. yüzyılda hala bu potansiyeli Türkiye'nin 10-15 milyon Kürt nüfusunu bu yöntemlerle yönetmeye çalışıyorsun. Yatırımlara karşı çıkıyorsun, bölgede ekonomik yatırımlara bir katkın yok. Belediyeleri 10-15 yıl yönettin durum ortada bir şey yok. Belediyecilik yapmadın. Sivil toplum dersen sivil toplumu da kendine bahsettin. Kayyuma karşı çıkarttın."



