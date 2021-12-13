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CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor?

CHP, alan üstünlüğünü kaptırmak istemediği HDP ile birlikteliğini gizlemek için Diyarbakır mitingini iptal ederken yapılan açıklamada ‘geniş zaman’ vurgusu yapıldı. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? HDP ile birliktelik nereye kadar gidecek? CHP’li belediyeler kimi işe alıyor? CHP’nin İzmir’i getirdiği durum ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle değerlendirdi.

Cemal Bekle'nin canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"İzmir'in düzgün yönetilmesi mümkün mü? CHP ile bizim aramızda büyük bir vizyon farkı var. İzmir'de geçtiğimiz sene maalesef bir deprem yaşandı. Biz göz açıp kapatıncaya kadar hükümet olarak yaraları sarmak için mücadele ettik. İzmir'de depremzedelere verdiğimiz sözleri hızla yerine getirdik.

Deprem konutları, yeni işyerleri yapıp hızlı şekilde yaraları sardık. Alsancak Stadı'nın da içinde olduğu 46 dev projenin açılışını yaptık. İşte bizim vizyonumuza bakın bir de çeşme ve musluk açanlar var. İzmirli vatandaş her yağmur yağdığında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Şehrin altyapısı hiçbir şekilde değişmiyor. 25 sene önce neyse yine aynı İzmir ve burası hizmet bekliyor.

Körfez'de yüzüp kendilerine yazık etmesinler hastane paralarına yazıktır. İzmirli onlardan hizmet bekliyor. Hizmet noktasında gelsinler biz anında yardım ederiz. İzmir'de Binali Yıldırım gibi bir isim var, bizim büyüğümüz ona geldiler bir sorunu söylediler ve aynı hafta bu sorun çözüldü. Biz İzmir için her şeyi yapmaya hazırız. 'İktidar engelliyor' ifadeleri kesinlikle yalan.

CHP ve HDP arasındaki yakınlaşma bizleri üzüyor. İçinden geçtiğimiz süreci herkes analiz ediyor ama bu millete bu yapılmaz. İttifakın karşılığında verilmiş sözler var ve bu bir bedel ödeme. Kimse kimseyi kandırmasın. Dün HDP'nin toplantısında atılan sloganları duydular ve kimse bir tepki vermedi. HDP'nin neyi temsil ettiğini herkes gördü ve hala beraberlik devam ediyor.

Diyarbakır annelerinden bahsetmeyenlerin nelerden bahsettiğini milletimiz görmüyor mu? Meclis'i çalışmaz hale getirmeye uğraşıyorlar. Bu en çok CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza hakaret. Bunların birlikte olmaları bir talimat doğrultusunda. Milletimizin feraseti bu oyunları görmeye muktedirdir.

Pandemi tüm dünyayı etkiledi. Dünyada ekonomik sıkıntılar varken üstüne bir de pandemi geldi ve tedarik zincirleri kırıldı. Enerji fiyatlarında büyük artışlar meydana geldi. Bunlara rağmen sadece Türkiye'de sıkıntı varmış gibi eleştiriler yapmak doğru değildi. Enerji politikalarında tam bağımsız hale gelmeye çalışırken bir muhalefetle karşılaşıyorsunuz.

Kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Onların kutusundan kim çıkarsa adayları o olacak. 'Israrla dostlarımızla geliyoruz' diyorlar. Kim bu dostlar? Dostlarından gelecek talimata göre adaylarını ortaya çıkaracaklar."

CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP İLE HDP BİRLİKTELİĞİ BİR TALİMAT MI?
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