CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor?

CHP ve HDP arasındaki yakınlaşma bizleri üzüyor. İçinden geçtiğimiz süreci herkes analiz ediyor ama bu millete bu yapılmaz. İttifakın karşılığında verilmiş sözler var ve bu bir bedel ödeme. Kimse kimseyi kandırmasın. Dün HDP'nin toplantısında atılan sloganları duydular ve kimse bir tepki vermedi. HDP'nin neyi temsil ettiğini herkes gördü ve hala beraberlik devam ediyor.