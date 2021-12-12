CHP ve İYİ Parti'nin dostları sözde PKK marşı okudu! HDP'nin İstanbul Kongresi'nde büyük skandal
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak kurmaktan rahatsızlık duymadığı HDP'nin İstanbul'da düzenlediği dördüncü olağan kongresi büyük bir skandala sahne oldu. HDP'li terörseverler, teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atarak, sözde PKK marşı okudu. O anlar büyük tepki gördü.
HDP İstanbul İl Örügütü 4. Olağan Kongresi'ni Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li vekiller ve parti üyeleri katılırken, kongrede skandal bir olay yaşandı.
Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN DOSTLARI!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kol kanat gerdiği HDP, bir kez daha terörle iç içe olduğunu kanıtladı.
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