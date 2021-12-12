CHP ve İYİ Parti’nin dostları sözde PKK marşı okudu! HDP’nin İstanbul Kongresi’nde büyük skandal

Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN DOSTLARI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kol kanat gerdiği HDP, bir kez daha terörle iç içe olduğunu kanıtladı.