İşte Millet İttifakı’nın 2023 adayı! İngiltere ve ABD’den büyük destek! 2023 seçimleri adaylığında sürpriz... Coşkun Başbuğ A Haber’de duyurdu

AKŞENER BAŞBAKANLIK İSTİYOR

Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.