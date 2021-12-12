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İşte Millet İttifakı'nın 2023 adayı! İngiltere ve ABD'den büyük destek! 2023 seçimleri adaylığında sürpriz... Coşkun Başbuğ A Haber'de duyurdu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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İşte Millet İttifakı’nın 2023 adayı! İngiltere ve ABD’den büyük destek! 2023 seçimleri adaylığında sürpriz... Coşkun Başbuğ A Haber’de duyurdu

A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını canlı yayında açıkladı. Başbuğ ayrıca adayın İngiltere ve ABD tarafından da istendiğinin altını çizdi. Peki Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte detaylar...

Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

3 TANE KRİTİK SEÇİM

3 tane kritik seçim vardı. Birincisi Kıbrıs seçimleriydi. Burada iyi bir sonuç geldi. İkincisi Amerika seçimleriydi. Üçüncüsü ise 2023 seçimleriydi.

İNGİLTERE VE ABD'NİN ADAYI ÇOKTAN BELLİ

2023'te hedef siyasi iktidarı ele geçirmek. Ama ana hedef Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı'nı indirmek için aday konuşuyoruz ama aslında İngiltere ve ABD'nin adayı çoktan belli.

KARAMOLLAOĞLU AĞZINDAN KAÇIRDI

Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde ağzından kaçırdı. Adayımızı biz hiç yıpratır mıyız? diye bir ifadesi oldu.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI ABDULLAH GÜL

Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül'dür. Hiç tereddüt etmiyorum.

NE OLMUŞTU?

CHP'li kurmaylar bizim adayımız Kemal Kılıçcaroğlu'dur hatta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklamaları geliyor. İYİ Parti'den ise adayımız Meral Akşener ifadeleri geliyor. Bu karşılıklı açıklamalar krize yol açıyor.

ÖNLERİNİ KESME HAMLESİ Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri için "Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli" diyerek bu isimlerin önünü kesmişti.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

"Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek, insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay. Böyle bir hedefimiz gerçekten yok."

İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna adaylık konusunun gündeminde olmadığını, adayın kim olacağına Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi.

AKŞENER BAŞBAKANLIK İSTİYOR

Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın 2023 adayı belli oldu MİLLET İTTİFAKI'NIN 2023 ADAYI BELLİ OLDU

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