Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek? ABD Büyükelçisinin muhalefetle yaptığı görüşmeler ne anlama geliyor?

Abdurrahman Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz ABD Başkanı Biden'ın henüz seçilmeden önce 'Erdoğan'ı darbeyle değil, sivil toplum kuruluşları ve muhalefeti yoğun destekleyerek yıkacağız' demişti. Bundan birkaç gün önce de Demokrasi Zirvesi'nde çok önemli bir şey oldu. Dünyadan yüzlerce devlet başkanı çağırılırken, Türkiye'yi 'antidemokratik uygulamaları' nedeniyle çağırmadılar. Orada çok önemli bir şey söyledi Biden, 'bizim gibi ülkelerde muhalefeti, basın mensuplarını 450 milyon dolar civarında para aktaracağız' dedi. Biliyorsunuz Amerikan fonundan Türkiye'deki medyaya aktarılan paralar vardı. Bunu Biden ilk kez bu zirvede söyledi. Türkiye ve bazı hedefledikleri ülkelerdeki muhalefet medyasına para aktaracağız diyor. PKK'ya silah ve para aktarıldığı gibi Türk medyasına da dolar aktaracaklar. İkisi de bizim için silahtan farksız. Halkımızı zehirliyorlar, yalan haber yapıyorlar. Biz buradan doğruyu söyledikçe onlar ısrarla bunu birçok kez yalanlıyorlar.

CUMHURBAŞKANI ADAYINA MUHALEFET Mİ KARAR VERECEK ABD Mİ?

Cumhurbaşkanı adayını Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı söylemişti, 'Biz boşuna konuşuyoruz küresel güçler belirleyecek.' İfadelerini kullanmıştı. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu aşikar bir şekilde ama ısrarla bütün medyanın sorularına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu aday olup olmadığını, Akşener mi? İmamoğlu mu? Gül mü? Bir türlü açıklamak istemiyorlar. Biz bunu şu şekilde anlamaya başladık. Demek ki bunlar kendileri karar veremiyor. Türkiye'de Kılıçdaroğlu ve Akşener ile ittifak yapan siyasi partileri küresel güçlerin kontrol ettiği Biden'ın belirleyeceğini anlıyoruz.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN ZİYARET ATAĞI!

Biden'ın destek faaliyetlerinden sonra son 1.5 senedir ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield görevde. Bir yıldır inanılmaz şekilde sanki o da kendisi bir muhalefet partisi lideriymiş gibi hem Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşüyor. Bunlardan biri mesela; 24 Kasım'da DEVA Partisi'nin genel merkezini ziyaret ediyor. DEVA Partisi Türkiye'deki bütün finans politikalarına karşı politika üretmek için aslında kurulmuş bir parti.