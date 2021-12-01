Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: İşte faiz-enflasyon teorisinin kaynağı

Rakamlara birlikte bakalım...

Neredeyse her ülkede şu anda politika faizi enflasyonun altında... Yani reel faiz negatif... Çekya'da politika faizi yüzde 2.75, enflasyon yüzde 5.80. Norveç'te faiz yüzde 0.25, enflasyon yüzde 3.5. İsveç'te faiz 0, enflasyon yüzde 2.5. Kanada'da faiz yüzde 0.25, enflasyon yüzde 4.40. İngiltere'de faiz yüzde 0.10, enflasyon yüzde 3. ABD'de faiz yüzde 0.25, enflasyon yüzde 6.20. Gelişmekte olan ülkelerde de tablo benzer... Brezilya'da faiz yüzde 7.75, enflasyon 10.67. Rusya'da faiz yüzde 7.50, enflasyon 8.13. Romanya'da faiz yüzde 1.75, enflasyon 7.94. Peru'da faizler yüzde 2, enflasyon yüzde 5.83. Herhalde bu durumda olmayan tek ülke Çin ile Güney Afrika... Çin'de enflasyon 1.5, faiz 3.85... Güney Afrika'da da enflasyon yüzde 5, politika faizi 3.50...