Başkan Erdoğan’dan faiz tepkisi! Bu video ile gözler önüne serdi: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi

Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanların değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz diyerek ortada dolaşanlara onların yoldaşlığına soyundular.

BUNLAR ZATEN FAİZCİ!

Bunlar işte böyle. Dün başka söyler bugün başka söyler. Yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan hiç yüzleri kızarmadan kendilerinden gayet emin bir tavırla yaparlar. Aslında bunlar zaten faizci, bundan şüphe var mı?