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Başkan Erdoğan'dan faiz tepkisi! Bu video ile gözler önüne serdi: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Başkan Erdoğan’dan faiz tepkisi! Bu video ile gözler önüne serdi: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun faiz çelişkisini gözler önüne seren bir video izletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Bunlar faizci!" diyen Başkan Erdoğan, "İstiyorlar ülke batsın kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun." ifadeleriyle muhalafeti sert dille eleştirdi.

Başkan Erdoğan, "Bu mandacı kafanın dün ne değini hatırlayalım isterseniz" ifadelerini kullanarak video izletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında "Faizleri indirdiniz de CHP olarak biz engel mi olduk" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden hedef alınırken bugün hükümeti eleştirerek erken seçim çığırtkanlığı yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun faiz çelişkisini gözler önüne seren o video.

İşte Kılıçdaroğlu’nun faiz çelişkisi İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN FAİZ ÇELİŞKİSİ

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarından satır başları;

HEP KARŞI TARAFTA SAF TUTTULAR

Ülkemizin yeni tehditlerle yüzleştiği her dönemde birilerinin ellerini ovuşturarak sahte bir kaygı ifadesinin gerisinde gizlemeyi beceremedikleri bir sevinçle beklediklerini gördük. Aslında bunlar her meselede böyle davrandılar. Ülkemize yapılan aleni haksızlıklarda, adaletsizliklerde uygulanan çifte standartlarda hep karşı tarafın yanında saf tuttular.

Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanların değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz diyerek ortada dolaşanlara onların yoldaşlığına soyundular.

BUNLAR ZATEN FAİZCİ!

Bunlar işte böyle. Dün başka söyler bugün başka söyler. Yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan hiç yüzleri kızarmadan kendilerinden gayet emin bir tavırla yaparlar. Aslında bunlar zaten faizci, bundan şüphe var mı?

Tayyip Erdoğan dün dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim yarın daolmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Siz son dönemde döviz kuru ve fiyat artışı üzerinden yürüyen tartışmalarda da aynısını yaptınız yapıyorsunuz. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun.

Başkan Erdoğan: Yüksek faizden rahatsızım BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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