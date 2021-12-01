Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonominin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Üretim ve istihdama yönelik iki yeni destek paketi hazır. Peki yeni dönemde esnaf ve vatandaşlara yeni kolaylıklar sağlanacak mı? Beklentilere cevap verilecek mi? Vatandaşı rahatlatacak hangi adımlar atılacak? Fırsatçı ve stokçulara karşı nasıl mücadele edilecek? Ekonomi üzerinden siyasete müdahale mi? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun değerlendirdi.
Ahmet Sorgun'un canlı yayından öne çıkan açıklamaları:
"Ülkemize çeşitli saldırılar var. Silahlı saldırılar, psikolojik saldırılar ve terör örgütlerini kullanarak yapılan saldırılar var. Son zamanlarda siber saldırılar vardı buna ekonomik saldırılar da eklendi. Bu saldırıları yokmuş gibi saymak mümkün değil. Dünyada sanki pandemi hiç olmamış davranmak mümkün değil.
Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl milleti aldatmamışsa yine aldatmaz ve bu mücadeleden yine başarı ile çıkar. Şu anda bir yol belirlendi, ben buna inanıyorum ve güveniyorum. Nasıl ki bundan önce 'teğet' geçecek denildiğinde başarılı çıkıldıysa buradan da başarılı çıkılacak.
Türkiye 50 yıla aşkın IMF ile beraber oldu ve yakasını kurtaramadı. Ne zamanki IMF'ye olan borçlar bitti o zaman bize saldırılar başladı. Biz inanıyoruz bunun da üstesinden geleceğiz. Düşük faizle yüksek üretim ve yüksek istihdam ile bunları aşacağız. Yüksek ihracat ve büyüme ile saldırıları bertaraf edeceğiz.
Şu anda birtakım ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Asgari ücret için gereken adımlar atılacak bunun için gerekli mesajlar verildi. Aklına esenin Türkiye'ye seçimi gösterdiği zamanlar çok geride kaldı. ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'de muhalefeti desteklememiz lazım' ifadelerinden sonra bunların erken seçim sesleri yükseldi. Biden'ın yancıları ve çarkçıları ondan aldıkları repliği tekrar ediyorlar.
Biden'a, büyükelçilere, FETÖ'den ihraç edilenlere, özerklik ve bölücülük isteyenlere güvenerek seçim istemek akıl karı değil. El atına binen tez iner bunu anlar. Bu millet bunlara gereken dersi verir. 'Helalleşme' adı altında kendine üflenen sözleri söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, İskilipli Atıf Hoca ile helalleşebilecek mi? İstiklal Mahkemeleri'nin astığı alimlerle ve onların mirasçıları ile nasıl helalleşeceksiniz? Sen kimi kandırıyorsun?
Bu milletin değerlerine çıkan gayri milli olamaz. Bizim kendimizden asla endişemiz yok. Gayri milliler olanlar dışardan yardım bekleyenler, büyükelçilerden yardım bekleyenler, Biden'dan yardım bekleyenler olsa olsa gayri milli olur. Erken seçim diye bağırıyorlar ama aday açıklamıyorlar. Sokakları karıştırmak isteyenlere milletimiz 15 Temmuz'da gereken dersi verdi. Bugüne kadar 15 seçim yapıldı ve millet bunlara gereken dersi verdi."
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