Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte?

Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl milleti aldatmamışsa yine aldatmaz ve bu mücadeleden yine başarı ile çıkar. Şu anda bir yol belirlendi, ben buna inanıyorum ve güveniyorum. Nasıl ki bundan önce 'teğet' geçecek denildiğinde başarılı çıkıldıysa buradan da başarılı çıkılacak.