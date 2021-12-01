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Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte?

A Haber
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Giriş: 01.12.2021 09:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonominin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Üretim ve istihdama yönelik iki yeni destek paketi hazır. Peki yeni dönemde esnaf ve vatandaşlara yeni kolaylıklar sağlanacak mı? Beklentilere cevap verilecek mi? Vatandaşı rahatlatacak hangi adımlar atılacak? Fırsatçı ve stokçulara karşı nasıl mücadele edilecek? Ekonomi üzerinden siyasete müdahale mi? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun değerlendirdi.
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