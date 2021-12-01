İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
ÖZEL HABER A Haber
İstanbul'da ve birçok ilde etkili olan lodos, yerini karayele bırakıyor. Hem havanın notlarını hem de trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul'da yıkıma yol açan fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.
Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.
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