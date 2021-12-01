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İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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İstanbul’da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da ve birçok ilde etkili olan lodos, yerini karayele bırakıyor. Hem havanın notlarını hem de trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.


İstanbul'da yıkıma yol açan fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

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