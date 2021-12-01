CHP-HDP ve İYİ Parti’de miting krizi! Meral Akşener programını neden iptal etti?

Ortak miting talebine İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den "veto" mu? İYİ Parti yönetimi ortak miting talebine neden olumsuz yanıt verdi? Meral Akşener o günkü programını neden iptal etti? CHP ve İYİ Parti arasında ne oldu da anlaşamadılar? Miting olayının perde arkasında neler var?

Bu kritik gelişmeyi AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekili aldığında, proje olduğunu ortaya koydu" dedi.

Ziver Özdemir şu mesajları verdi,

Millet ittifakı çatısı altında yer alan siyasi partilere baktığınızda hepsi AK Parti düşmanlığı üzerinde zorlamayla dayatılmayla bir araya getirilmeye çalışılıyor. Şimdi çok benzemelerin bir arada preslenmek istendiği bir ortam oluşuyor. Tabi bunlar bir şekilde preslenemiyor. Yani kamuoyuna bir milliyetçi vitrinle kendilerini ortaya koyan bir siyasi parti, diğer yanda CHP gibi değerlendirdiğinizde yakın tarihimizden örneklerle bir arada olmak istedikleri şu anda taşeron olarak kullanmak istedikleri HDP ve HDP seçmeni olarak yeri geldiğinde Kürt siyasi hareketi başka zaman başka isimlerle bir temsiliyetin verilmek istendiği bir siyasi parti…

"CHP, CHP İLE İYİ PARTİ, İYİ PARTİ İLE DE HDP ORAYA MONTE EDİLMEK İSTENİYOR"

Düne kadar inkar, asimilasyon öncülüğünü yapan bir siyasi parti yan tarafta da aynen o çatı altında preslenmek isteyen o çorbanın içinde olmak istenen o mağduriyeti yaşayan kürlerin çoğunlukta olduğu bir siyasi parti gibi gözüküyor. Yani bunları nasıl bir ataya getireceksiniz? AK Parti düşmanlığı ile… AK Parti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu memlekete hizmet yaptı. Cumhuriyet dönemi ve AK Parti'nin 20 yıllık hizmetini karşılaştırdığımızda bugünkü sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil dışardan galipte yolu geçen herkes o hakkı teslim ediyor. Bu hakkı teslim etmeyen kim? Bir şekilde CHP, CHP ile İYİ Parti, İYİ Parti ile de HDP oraya monte edilmek isteniyor. HDP, 40 yıldır PKK ile birlikte birilerinin taşeronluğunu yapıyor. Yer geldi Avrupa, Rusya, Orta Doğu'daki bazı dinamik güçler Türkiye'ye rakip olan birileri, yeri geldi ABD… Bunların hepsi 40 yıldır yaşandı.

"AK PARTİ OLARAK KİMSEDEN TALİMAT ALMAYACAĞIZ"

Çözüm sürecinde de hatırlıyoruz, CHP ve yönetiminde her alan arkadaşlarımız vardı. Şimdiki durumun tam tersi hareket ediyorlardı. Çoklu bir uyuşmazlık hali var. İstanbul'da bir şeyi yakaladılar. Bu ülkenin sorunları üzerine bir siyaset yapmadılar. Bunu yapsalardı bu ülkede muhalefet sorunu çözülürdü. Hırs üzerine hareket ediyorlar. Bunlar kendilerince bir şeyler kurmak istiyor. Ağa babaları var. Biz halkımızın ferasetine bakarız. Biz kimseden talimat almayacağız. Bu söz bile birilerinin zoruna gidiyor. Biz bu coğrafyada Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyacağız.